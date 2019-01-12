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Россиянам предсказали рост цен на продукты в первом квартале 

Рамблер + ещё 13 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В феврале-марте цены на продукты в России вырастут на 8%. Такой прогноз сделал представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает РИА Новости.
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По словам эксперта, повышение ставки НДС приведет к росту себестоимости.
«Аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», — сказал он.
При этом НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. Роль также играет и повышение ключевой ставки Центробанком, и переговоры между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ. Все это повлияет на стоимость коммерческих кредитов и логистические затраты.
Эксперт говорит, что покупатели пока не видели подорожавших товаров на прилавках, поскольку поставщики и ритейлеры весь январь ведут переговоры. К тому же перед новогодними каникулами у многих ритейлеров существовал мораторий на изменение цен.
В итоге цены повысятся в феврале-марте.
«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — сказал Востриков.
Комментарии482
Личный счет , Недвижимость , Росстат , Центральный банк России , РИА Новости
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