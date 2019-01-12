Россиянам предсказали рост цен на продукты в первом квартале

В феврале-марте цены на продукты в России вырастут на 8%. Такой прогноз сделал представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает РИА Новости

По словам эксперта, повышение ставки НДС приведет к росту себестоимости.

«Аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», — сказал он.

При этом НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. Роль также играет и повышение ключевой ставки Центробанком , и переговоры между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ. Все это повлияет на стоимость коммерческих кредитов и логистические затраты.

Эксперт говорит, что покупатели пока не видели подорожавших товаров на прилавках, поскольку поставщики и ритейлеры весь январь ведут переговоры. К тому же перед новогодними каникулами у многих ритейлеров существовал мораторий на изменение цен.

В итоге цены повысятся в феврале-марте.