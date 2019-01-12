Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.30
77.15
77.09
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
60.54
–0.21 Золото
1288.25
–0.00 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
11.01
1.1463
+0.0021
28.12
1.1442
08.01
27.12

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых — повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. Эксперт отметил, что рост ставки налога на 2 процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%.
"Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости", — сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. "В конце года ЦБ повысил ключевую ставку, это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты", — пояснил эксперт.
Максимальные изменения цен на прилавке ассоциация ожидает в первом квартале. "Переговоры по изменению цен занимают довольно продолжительное время (минимум 30 дней), а перед новым годом у многих ритейлеров мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков. Поэтому многие только начинают процесс согласования. В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте", — указал Востриков.
"Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше", — заключил эксперт.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии
Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жилищные сертификаты станут выдавать чаще
Подсчитана стоимость шатдауна для США1
ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку1
Снятие санкций с «Русала» могут отложить
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение