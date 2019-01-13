В HeadHunter рассказали, кого ожидает рост зарплаты в 2019 году

Руководитель проекта российской компании HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина рассказала о том, какая ситуация с оплатой труда может ожидать россиян в 2019 году.

По ее словам, в нынешнем году, вероятно, более высокооплачиваемыми станут рабочие специальности.

Это связано с востребованностью этих кадров в прошлом году: так, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году на 205%. Отмечается, что в этом году спрос на рабочие специальности продолжает расти.

Кроме того, прослеживается высокий спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b.

В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, заявляет эксперт.

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения. Так, средняя зарплата для этих специалистов составляет 130 579 в Москве и 77 860 в регионах.

Также хорошо оплачиваются как в столице, так и в регионах работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.

По словам Даниной, высока вероятность, что эта тенденция сохранится и в нынешнем году.

Эксперт заключила, что в 2018 году был заметен устойчивый рост заработных плат среди всех российских работодателей в целом.