Стало известно, у кого вырастет зарплата в 2019 году

РИА Новости. По прогнозам экспертов, в 2019 году более востребованными и высокооплачиваемыми станут рабочие специальности. Потребность в таких специалистах отмечалась и в прошлом году, сообщает

По данным руководителя проекта российской компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году более чем в 2 раза (на 205%). И пока спрос на рабочие специальности продолжает расти.

Отмечается также высокий спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b (business to business — «бизнес для бизнеса», экономическое взаимодействие, классифицированное по типу взаимодействующих субъектов)

Востребованы также по-прежнему разработчики программного обеспечения. Их средняя зарплата составляет 130 579 в Москве и 77 860 в регионах.

Повсеместно востребованы также работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.