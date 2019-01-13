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Стало известно, у кого вырастет зарплата в 2019 году 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
По прогнозам экспертов, в 2019 году более востребованными и высокооплачиваемыми станут рабочие специальности. Потребность в таких специалистах отмечалась и в прошлом году, сообщает РИА Новости.
По данным руководителя проекта российской компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году более чем в 2 раза (на 205%). И пока спрос на рабочие специальности продолжает расти.
Отмечается также высокий спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b (business to business — «бизнес для бизнеса», экономическое взаимодействие, классифицированное по типу взаимодействующих субъектов)
Востребованы также по-прежнему разработчики программного обеспечения. Их средняя зарплата составляет 130 579 в Москве и 77 860 в регионах.
Повсеместно востребованы также работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.
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Личный счет , РИА Новости
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