Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.74
$
67.00
76.50
76.35
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
60.87
–0.34 Золото
1291.06
+0.11 РТС
1153.71
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
16.01
1.1421
+0.0076
02.01
1.1346
13.01
02.01
19.12

Где в Москве дешевле всего снимать квартиру 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снять однокомнатную квартиру в Москве можно за 22 тысячи рублей в месяц. Именно столько стоит однушка в Южном Бутово.
Для сравнения, еще в октябре прошлого года можно было арендовать однокомнатную квартиру в 5 минутах транспортом от станции метро "Печатники" всего за 19,9 тысячи рублей в месяц. Минимальная арендная ставка в новом году увеличилась примерно на 2 тысячи рублей, говорится в отчете ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.
Возглавила рейтинг демократичных предложений найма квартир однушка в новостройке в Южном Бутово. Собственники сдают ее за 22 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена в 5 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" на 10-м этаже 14-этажной новостройки на улице Маршала Савицкого. Общая площадь квартиры — 40 кв. м, габариты кухни — 10 кв. м, есть гардеробная и застекленная лоджия. Для проживания в квартире имеется вся необходимая мебель и бытовая техника.
На втором месте рейтинга однокомнатная квартира за 23 тысячи рублей. Она находится на 6-м этаже девятиэтажки на Матвеевской улице. Общая площадь квартиры — 35 кв. м, кухня — 8 кв. м, есть застекленная лоджия. Ближайшая станция метро "Славянский бульвар" — в 10 минутах транспортом.
Третье место заняла однушка за 24 тысячи рублей в месяц на первом этаже двенадцатиэтажки на Липецкой улице. Площадь квартиры 39 кв. м с кухней в 9 кв. м и раздельным санузлом. Ближайшая станция метро — "Царицыно" находится в 15 минутах транспортом. В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.
На четвертой строчке — однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей на 10-м этаже шестнадцатиэтажки на Ярославском шоссе. Собственниками сдается впервые. Площадь квартиры — 40 кв. м, кухня — 10,5 кв. м. Она находится в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ".
И замыкает топ-5 самых демократичных предложений однушка за 26 тысяч рублей. Квартира находится на 15-м этаже шестнадцатиэтажки в Батайском проезде. Неподалеку станция метро "Марьино" — в 5 минутах транспортом. Площадь квартиры — 38 кв. м с кухней в 9 кв. м. Как и в других лидерах рейтинга, в квартире есть вся мебель и бытовая техника.
Российская Газета: последние новости
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Инком-Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужна ли России «смерть доллара»10
Зачем Китай вмешался в спор по «Северному потоку-2»201
«На грани чистилища»: что будет с Британией и Brexit
Греф назвал способ борьбы с коррупцией в России2
Брать ли ипотеку в этом году
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
09:32
Нужна ли России «смерть доллара»
Экономика Статьи
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение