Силуанов рассказал о повышении налоговой нагрузки в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России ведется работа по снижению доли серого сектора экономики, налоговая нагрузка на добросовестный бизнес отсутствует.

"Многие говорят о повышении налоговой нагрузки, но повышается она как раз для серого сектора в процессе легализации. Как иначе? Для добросовестного бизнеса повышения налоговой нагрузки не происходит. Происходит выравнивание конкурентных условий. Для нас важна не столько фискальная составляющая, сколько конкурентное поле", — сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".

Министр подчеркнул, что сейчас стоит задача снижать долю серого сектора с помощью цифровизации, с использованием новых возможностей в администрировании. "Мы здесь преуспели, действия наших налоговиков и таможенников получили высокую оценку у западных экспертов и служб", — отметил Силуанов.

"Сейчас мы делаем все, чтобы невыгодно было работать в теневом секторе. Мы не случайно работаем над легализацией труда самозанятых, предложили для них льготный режим — налог на профессиональный доход. Наша идея в том, чтобы послать самозанятым сигнал: работайте как сейчас, но зарегистрируйтесь и платите налоги, причем не 13%, а всего 4%", — сказал он.

Министр рассказал, что в первые дни текущего года в качестве эксперимента заработал новый налог в четырех субъектах страны, в ходе которого "проявлен значительный интерес к новой форме налогообложения малого бизнеса". По его словам, в данных регионах за первую половину января официально зарегистрировалось в четыре раза больше самозанятых, чем за предыдущие два года по всей стране.