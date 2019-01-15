В России предложили ввести налог на выезд из страны

Российские бизнесмены предложили ввести налог на выезд из страны в размере 500 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Бизнесмены предложили взимать налог и с граждан России, и с иностранцев при пересечении ими госграницы. По их задумке, люди будут платить 500 рублей каждый раз, покидая Россию, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

В «Аванти» заявили, что их инициатива позволит пополнить бюджет примерно на 35 миллиардов рублей в год. По их словам, эти деньги можно потратить на федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в 2019 -2025 годах. Это позволит улучшить качество российских туристических услуг и снизить их стоимость.

По мнению бизнесменов, благодаря налогу у россиян появится «возможность переосмыслить отношение к природным красотам» своей страны и отдыху на ее территории.

Предприниматели отметили, что размер налога основан на анализе подобных налогов в других странах. В качестве примера они привели Японию, Израиль, Индию и Коста-Рику.

В январе этого года Япония ввела налог в тысячу иен (627 рублей) на выезд из страны, который будет распространяться и на японцев, и на иностранных туристов.