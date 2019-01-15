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Центробанк призвал отменить комиссию за переводы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комиссии за перевод денежных средств между физическими лицами признали недопустимыми. Такие выводы сделал Центробанк совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и министерством финансов России, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомства проанализировали сегмент онлайн-переводов и заключили, что комиссии за межбанковские транзакции мешают потребителям менять банк и отправлять средства в другую кредитную организацию. Больше всего россиян беспокоит комиссия за переводы внутри одного и того же банка между жителями разных регионов.
Такую практику организации назвали «межрегиональной дискриминацией потребителей». Издание отмечает, что на подобные условия массово жалуются клиенты Сбербанка, однако сам банк от комментариев отказался. Представители ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф-банка и других крупных игроков рынка заверили, что не взимают комиссии при внутрибанковских переводах вне зависимости от региона.
По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфин предложили правительству законодательно закрепить одинаковый размер комиссии за перевод средств по региону и за его пределами в рамках одного банка. Также ведомства хотят обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), которую создает ЦБ. В СБП будет установлен единый размер комиссий для всех переводов в диапазоне от 50 копеек до трех рублей за транзакцию.
Если предложения будут приняты, пострадает прежде всего Сбербанк. Ведомства отметили, что он фактически держит монополию на рынке межбанковских транзакций. За первое полугодие 2018 года на долю Сбербанка пришлось 94 процента переводов. В случае подключения к СБП банк лишится доходов от комиссий.
Остальные крупные банки поддерживают введение СБП, поскольку это снимет необходимость устанавливать размер комиссии и поддерживать отдельную систему переводов внутри каждого банка. Такая мера позволит клиентам не задумываться об особенностях работы какой-то конкретной финансовой организации.
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Личный счет , Экономика , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , ФАС , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк
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