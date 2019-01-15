В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии

Пенсионный фонд России обновил "Пенсионный калькулятор" — специальный электронный сервис на своем сайте, с помощью которого можно рассчитать примерный размер своей будущей пенсии и узнать, какие критерии влияют на ее размер.

Прежде всего, можно узнать, сколько пенсионных баллов человек сможет получить в 2019 году. Для этого достаточно указать размер ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ. В нынешнем году, как поясняют в Пенсионном фонде, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти минимальные требования: иметь 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Но чем больше зарплата, тем больше будет начисляться пенсионных баллов и, соответственно, выше станет размер будущей пенсии. Например, если ежемесячная зарплата человека составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за год он сможет заработать 5,22 балла, а если 70 тысяч рублей в месяц, то набежит уже 7,3 балла. Максимальное количество баллов, которое можно заработать — 9,13. Для этого нужно иметь зарплату в 95 тысяч рублей в месяц. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году — 87,24 рубля.

Рассчитывается страховая пенсия по старости по следующей формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения страховой пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты (в 2019 году размер фиксированный выплаты составляет 5334 рубля 19 копеек).

При расчете возможного размера страховой пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора" нужно указать, помимо зарплаты или дохода в качестве самозанятого гражданина, продолжительность трудового (страхового) стажа, сроки военной службы по призыву, сроки ухода за ребенком или инвалидом (если такие периоды имели место быть или предполагаются), а также возможность обращения за назначением пенсии позже достижения установленного пенсионного возраста.

К примеру, если женщина родилась в 70-х годах прошлого века, у нее один ребенок, с которым она сидела в декрете до 1,5 лет, нет иждивенцев, она ежемесячно получает порядка 70 тысяч рублей, готова наработать стаж не менее 35 лет, то ее пенсия составит около 30 тысяч рублей в месяц (на момент выхода на заслуженный отдых). Но если она при этом обратится за пенсией не сразу после достижения пенсионного возраста, а лет через пять, то размер пенсии будет уже на 10 тысяч рублей больше.

При этом в ПФР обращают внимание, что полученные результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не должны восприниматься, как реальный размер будущей пенсии. Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом при обращении за ее назначением с учетом всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмотренных пенсионным законодательством на дату назначения пенсии.

Прежде всего, сильно будет влиять размер заработной платы и, соответственно, страховых отчислений, которые делают работодатели за своих работников. Если зарплата до момента выхода на заслуженный отдых сохранится высокая, то и размер пенсии будет соответствующим.

Для самозанятых граждан (индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой) расчет будущих пенсионных прав производится, исходя не из зарплаты, а из суммы фиксированного платежа или одного процента от суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей, которые они ежегодно должны уплачивать в качестве своего обязательного пенсионного страхования.

"Пенсионный калькулятор" не применим для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у которых нет страхового стажа.