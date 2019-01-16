Компенсации на оплату ЖКУ предлагают рассчитать по-новому

В России могут установить единый перечень расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, подлежащих компенсации для льготных категорий граждан. Соответствующий законопроект включён в список приоритетных инициатив фракции ЛДПР

Авторы документа, который Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 16 января, указывают, что с января 2016 года в большинстве субъектов Федерации расчет единой денежной компенсации стал производиться не в процентном соотношении к размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а в соотношении к начисленным платежам за фактически потреблённые услуги. Это привело к сокращению уровня поддержки граждан, что спровоцировало волну протестов.

В ЛДПР считают, что возможными причинами снижения компенсаций является значительный разрыв между уровнем нормативов потребления и фактическим потреблением услуг, а также разница регионального и федерального стандартов. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ответе на запросы депутата Сергея Катасонова указало, что в ряде регионов установленные нормативы потребления являются экономически необоснованными и не соответствуют реальному потреблению жилищно-коммунальных услуг.

Ранее применялся механизм предоставления выплаты в процентном соотношении от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, в расчёт которого входило количество проживающих в квартире, стоимость содержания и ремонта, стоимость отопления, водоснабжения, электро— и газоснабжения и капитального ремонта. Региональный стандарт включал в себя весь набор расходов на оплату жилья.

Авторы инициативы указывают, что при переходе на компенсацию фактического потребления для разных категорий льготников компенсируется различный перечень расходов.

Законопроект предлагает внести в Жилищный Кодекс изменения, направленные на формирование единой структуры компенсации расходов льготных категорий граждан на оплату жилья. Компенсация, по мнению депутатов ЛДПР, должна рассчитываться исходя из платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и ремонт общего имущества, платы за воду, электроэнергию, взносов на капитальный ремонт.

При этом предлагается закрепить в Жилищном кодексе понятие норматива потребления жилищно-коммунальных услуг, определив, что это количественный, экономически обоснованный показатель, достаточный для обеспечения нормального функционирования и удовлетворения потребностей граждан. Реализация законопроекта позволит повысить уровень государственной поддержки отдельных категорий россиян и сбалансирует уровень поддержки федеральных и региональных льготных категорий граждан.