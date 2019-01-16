Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.04
$
67.10
76.60
76.70
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.40
76.56
Индексы и котировки Brent
60.62
+0.31 Золото
1289.10
+0.05 РТС
1148.03
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
16.01
1.1405
+0.0059
02.01
1.1346
13.01
02.01
19.12

Компенсации на оплату ЖКУ предлагают рассчитать по-новому 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
В России могут установить единый перечень расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, подлежащих компенсации для льготных категорий граждан. Соответствующий законопроект включён в список приоритетных инициатив фракции ЛДПР.
Авторы документа, который Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 16 января, указывают, что с января 2016 года в большинстве субъектов Федерации расчет единой денежной компенсации стал производиться не в процентном соотношении к размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а в соотношении к начисленным платежам за фактически потреблённые услуги. Это привело к сокращению уровня поддержки граждан, что спровоцировало волну протестов.
В ЛДПР считают, что возможными причинами снижения компенсаций является значительный разрыв между уровнем нормативов потребления и фактическим потреблением услуг, а также разница регионального и федерального стандартов. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ответе на запросы депутата Сергея Катасонова указало, что в ряде регионов установленные нормативы потребления являются экономически необоснованными и не соответствуют реальному потреблению жилищно-коммунальных услуг.
Ранее применялся механизм предоставления выплаты в процентном соотношении от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, в расчёт которого входило количество проживающих в квартире, стоимость содержания и ремонта, стоимость отопления, водоснабжения, электро— и газоснабжения и капитального ремонта. Региональный стандарт включал в себя весь набор расходов на оплату жилья.
Авторы инициативы указывают, что при переходе на компенсацию фактического потребления для разных категорий льготников компенсируется различный перечень расходов.
Законопроект предлагает внести в Жилищный Кодекс изменения, направленные на формирование единой структуры компенсации расходов льготных категорий граждан на оплату жилья. Компенсация, по мнению депутатов ЛДПР, должна рассчитываться исходя из платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и ремонт общего имущества, платы за воду, электроэнергию, взносов на капитальный ремонт.
При этом предлагается закрепить в Жилищном кодексе понятие норматива потребления жилищно-коммунальных услуг, определив, что это количественный, экономически обоснованный показатель, достаточный для обеспечения нормального функционирования и удовлетворения потребностей граждан. Реализация законопроекта позволит повысить уровень государственной поддержки отдельных категорий россиян и сбалансирует уровень поддержки федеральных и региональных льготных категорий граждан.
Парламентская газета: последние новости
Росстат сообщил о росте цен на бензин и дизель за неделю Подход к индексации страховых пенсий работающим пенсионерам останется прежним Отозвать банковскую лицензию станет проще
Комментарии2
Личный счет , Видео , Сергей Катасонов , Госдума , ЛДПР , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о массовых кражах с карт65
McDonald's лишился Big Mac5
В России подорожает шампанское7
Россияне рассказали о наказаниях на работе4
Россияне увеличили траты на медуслуги2
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение