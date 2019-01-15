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Эксперты назвали способ добиться премии на работе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперты портала hh.ru рассказали, как россияне, которые рассчитывали получить премии на работе, но не добились выплат, могут взыскать их через суд. Об этом пишет «Российская газета».
Специалисты отметили, что работодатели не обязаны выплачивать премии, а в законах не прописаны условия, по которым такие выплаты назначают. Если в трудовом договоре не зафиксирована обязанность работодателя выплачивать премию, то добиться этого через суд не удастся.
Однако получить деньги можно, если премию уже начислили, но не выплатили (например, уволившемуся сотруднику). В качестве доказательств можно использовать копию приказа о назначении премии и справку 2 — НДФЛ.
Сотрудник, который покидает компанию по соглашению сторон и намерен получить премию по результатам KPI (ключевые показатели эффективности деятельности предприятия), должен попросить работодателя вписать пункт о премии в текст соглашения.
Также сотрудники могут обратиться в суд, если расчет премии не соответствовал действующему в компании порядку. Это возможно в тех случаях, когда основания для назначений премий подробно прописаны в локальных нормативных актах работодателя.
В Роструде ранее поясняли, что выплата премии зависит только от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей. Если работодатель определил порядок и размер премирования в соглашении, коллективном договоре или других документах, выплата премий становится обязательной. Также в документах могут быть указаны условия, по которым сотрудника лишают премии или уменьшают ее размер.
Комментарии
Личный счет , Роструд , "Российская газета"
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