Правительство согласовало новые льготы по ипотеке

По словам Голиковой, согласовано, в том числе, увеличение периода действия льготной процентной ставки по «семейным» жилищным кредитам — займам, оформляемым супругами с двумя и более детьми. Предусмотрено также установление льготной процентной ставки на весь период кредитования.

Вице-премьер также обозначила изменения в программе льготной ипотеки для семей. Речь идет о предоставлении субсидии на жилье исходя из размера ключевой ставки Банка России , увеличенной на четыре процентных пункта. Также кредитору будут возмещать часть убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа): в размере десяти процентов от задолженности, но не более 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. Изначальный ее вариант предусматривал сниженную ставку только для семей с двумя и тремя детьми.

Крупнейшие игроки российского рынка жилищного кредитования стали повышать ставки по ипотеке с осени 2018-го, когда была увеличена ключевая ставка Центробанка. Очередной виток роста стоимости кредитов начался в январе 2019-го, при этом сильнее всего повышаются ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом.