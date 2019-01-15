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Правительство согласовало новые льготы по ипотеке 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе проходящего в Москве 15-17 января Гайдаровского форума, передает РИА Новости.
По словам Голиковой, согласовано, в том числе, увеличение периода действия льготной процентной ставки по «семейным» жилищным кредитам — займам, оформляемым супругами с двумя и более детьми. Предусмотрено также установление льготной процентной ставки на весь период кредитования.
Вице-премьер также обозначила изменения в программе льготной ипотеки для семей. Речь идет о предоставлении субсидии на жилье исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта. Также кредитору будут возмещать часть убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа): в размере десяти процентов от задолженности, но не более 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. Изначальный ее вариант предусматривал сниженную ставку только для семей с двумя и тремя детьми.
Крупнейшие игроки российского рынка жилищного кредитования стали повышать ставки по ипотеке с осени 2018-го, когда была увеличена ключевая ставка Центробанка. Очередной виток роста стоимости кредитов начался в январе 2019-го, при этом сильнее всего повышаются ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Татьяна Голикова , Правительство РФ , Центральный банк России , РИА Новости
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