Холдинг «Ромир» провел исследование трат среднестатистической российской семьи на 2-й неделе года, с 7 по 13 января. Выяснилось, что сумма составила 4067 рубля. Это выше значений предыдущей недели почти на 4%.
А вот средний чек понизился на 8% и составил в 540 рублей. Как отмечают аналитики, россияне, по всей видимости, опять стали активно ходить по магазинам в поисках лучших предложений.
Меж тем, как пишет РЕН-ТВ, в российском правительстве заявили, что длинные новогодние каникулы вредны для экономики. Премьер Дмитрий Медведев считает, что за 14 дней нового года «практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — цитирует РИА Новости.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в эфире НСН предупредил, что подорожание ударит по кошельку россиян уже спустя несколько месяцев после начала года.