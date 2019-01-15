Россияне за неделю тратят около 4 тысяч рублей

Холдинг «Ромир» провел исследование трат среднестатистической российской семьи на 2-й неделе года, с 7 по 13 января. Выяснилось, что сумма составила 4067 рубля. Это выше значений предыдущей недели почти на 4%.

А вот средний чек понизился на 8% и составил в 540 рублей. Как отмечают аналитики, россияне, по всей видимости, опять стали активно ходить по магазинам в поисках лучших предложений.