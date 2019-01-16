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Помеху финансовой культуре россиян нашли в русских сказках 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Русские сказки про золотую рыбку и щуку, которая исполняет желания, заставляют россиян верить в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов, сообщает АГН «Москва».
По его словам, даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут поступать неправильно. «Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», сказал Швецов.
Представитель ЦБ считает, что необходимо менять сказки и прекратить обучать детей халяве.
В ноябре 2018-го платежная система Visa и компания Ipsos провели исследование, в ходе которого выяснилось, что уровень финансовой грамотности и благосостояния россиян за последний год вырос, однако граждане по-прежнему тратят свои деньги легкомысленно и не откладывают сбережений. Цель накопить на что-то имеется только у 10 процентов опрошенных, остальные конкретной цели для сбережений не имеют.
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Комментарии6
Личный счет , Видео , Экономика , Сергей Швецов , Visa , Центральный банк России , АГН "Москва"
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