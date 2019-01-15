В ЦБ осудили две русские сказки

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ЦБ обвинил сказки в низком уровне финансовой культуры 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов осудил русские сказки «Золотая рыбка» и «По щучьему велению». По его мнению, фольклорные произведения формируют у россиян веру в лёгкую наживу и мешают повышению финансовой культуры.
Швецов предложил менять сказки, так как существующие «обучают детей халяве».
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«Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», — сказал финансист.
Первый зампред ЦБ заявил о необходимости формирования финансовой грамотности, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что в ЦБ выявили операции населения, которые вызывают подозрения в уклонении от валютного контроля. Речь о денежных переводах за рубеж, скрывающих реальную предпринимательскую детальность. Это говорит о недостаточно качественном «противолегализационном» контроле со стороны банков, хотя признаки таких сомнительных операций очевидны.
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Комментарии90
Личный счет , Видео , Сергей Швецов , Центральный банк России , АГН "Москва"
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