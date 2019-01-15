В ЦБ осудили две русские сказки

ЦБ обвинил сказки в низком уровне финансовой культуры

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов осудил русские сказки «Золотая рыбка» и «По щучьему велению». По его мнению, фольклорные произведения формируют у россиян веру в лёгкую наживу и мешают повышению финансовой культуры.

Швецов предложил менять сказки, так как существующие «обучают детей халяве».

«Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», — сказал финансист.

Первый зампред ЦБ заявил о необходимости формирования финансовой грамотности, сообщает АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что в ЦБ выявили операции населения, которые вызывают подозрения в уклонении от валютного контроля. Речь о денежных переводах за рубеж, скрывающих реальную предпринимательскую детальность. Это говорит о недостаточно качественном «противолегализационном» контроле со стороны банков, хотя признаки таких сомнительных операций очевидны.