Правительство отчитается за расходование денег россиян

«Очень важно, чтобы на уровне регионов и на уровне министерств продолжался диалог с населением. Мы должны очень четко объяснять, чего мы хотим достигнуть, какими способами и как расходуются ресурсы», — сказала Голикова.

По ее словам, разъяснительную работу должно проводить именно руководство страны. В противном случае этим могут заняться «другие и с другими акцентами по этим вопросам».

Также Голикова выразила уверенность, что все поставленные в майском указе задачи будут выполнены в срок, то есть до 2024 года.

«Я верю, потому что знаю, как самоотверженно над этим работают мои коллеги», — сказала вице-премьер.

Майский указ был подписан Владимиром Путиным вскоре после вступления в должность в мае 2018 года. Он, в частности, предполагает, что Россия к 2024 году войдет в пятерку крупнейших экономик мира и сравняется со среднемировыми темпами роста, а уровень бедности населения снизится вдвое.