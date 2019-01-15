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Правительство отчитается за расходование денег россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Властям следует лучше разъяснять гражданам, на что конкретно расходуются бюджетные средства в рамках исполнения майского указа президента Владимира Путина. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
«Очень важно, чтобы на уровне регионов и на уровне министерств продолжался диалог с населением. Мы должны очень четко объяснять, чего мы хотим достигнуть, какими способами и как расходуются ресурсы», — сказала Голикова.
По ее словам, разъяснительную работу должно проводить именно руководство страны. В противном случае этим могут заняться «другие и с другими акцентами по этим вопросам».
Также Голикова выразила уверенность, что все поставленные в майском указе задачи будут выполнены в срок, то есть до 2024 года.
«Я верю, потому что знаю, как самоотверженно над этим работают мои коллеги», — сказала вице-премьер.
Майский указ был подписан Владимиром Путиным вскоре после вступления в должность в мае 2018 года. Он, в частности, предполагает, что Россия к 2024 году войдет в пятерку крупнейших экономик мира и сравняется со среднемировыми темпами роста, а уровень бедности населения снизится вдвое.
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Комментарии4
Личный счет , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Интерфакс
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