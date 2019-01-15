В России отметили нашествие карточных мошенников

Россияне массово пожаловались на телефонных мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Как сообщается в отчете РОЦИТ, мошенники представляются сотрудниками вымышленных организаций и предупреждают о совершении сомнительных операций по карте жертвы.

После этого они предлагают предоставить им реквизиты карты и назвать сумму на ее счету, используя при этом нейролингвистические уловки: называет различные должности и задают отвлеченные вопросы.

После получения необходимой информации мошенники выводят через сервисы Libellium или «Яндекс. Деньги»

«Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не существует. Кроме того, в 99,9 процента случаев служба безопасности банка не будет звонить вам самостоятельно, а скорее дождется вашего звонка», — предостерегает РОЦИТ.

В центре также напомнили, что нельзя предоставлять третьим лицам код подтверждения операции, который поступает держателю карты по СМС.