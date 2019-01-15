Новую систему пенсионных накоплений могут вынести на публичное обсуждение

Сергей Швецов, передает ТАСС. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть вынесена на общественное обсуждение в конце января. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ

«По моим данным, в конце января с большой вероятностью правительство даст отмашку на общественное обсуждение», — сказал Швецов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Законопроект планировалось опубликовать для обсуждения в августе 2018, однако сроки были сдвинуты из-за негативной реакции общества на изменения в пенсионное законодательство.