Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть вынесена на общественное обсуждение в конце января. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, передает ТАСС.
«По моим данным, в конце января с большой вероятностью правительство даст отмашку на общественное обсуждение», — сказал Швецов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Законопроект планировалось опубликовать для обсуждения в августе 2018, однако сроки были сдвинуты из-за негативной реакции общества на изменения в пенсионное законодательство.
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. Существует несколько вариантов концепции, основная на данный момент предполагает, что подключение граждан к ИПК будет происходить автоматически, для отказа придется написать соответствующее заявление.