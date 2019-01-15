Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности

Правительство говорит о снижении уровня бедности, но на деле россияне не богатеют. По итогам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян практически не выросли, а в этом году рост налогов и инфляция могут увести их в минус. Планы по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году, по-прежнему, выглядят несбыточными.

Правительство считает достижением снижение уровня бедности за девять месяцев прошлого года на полпроцентных пункта к аналогичному периоду 2017 года — с 13,8% до 13,3%. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова . Она также подчеркнула, что бедность в стране снижается с 2017 года.

«Если в 2015-2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%», — сказала она.

Но статистика третьего квартала прошлого года совсем не радужная. В июле-сентябре бедных было 19 млн человек (12,9%), что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале 2018 года. Показатель вырос впервые в этом году — в первом и втором квартале он снижался. В прошлом году число бедных россиян также последовательно сокращалось от квартала к кварталу.

Прогноз Минэкономразвития по уровню бедности в 12,3% в целом по прошлому году также, скорее всего, не будет выполнен. Для этого у граждан должны были резко подскочить доходы, но статистика показывает обратную динамику.

В ноябре прошлого года реальные располагаемые граждан (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) доходы упали на 2,9% к ноябрю 2017-го, по итогам года их рост составит 0,5%, отмечал президент Владимир Путин . По прогнозам АКРА, прирост доходов населения в 2018 году составит 0,3%.

При этом в ноябре средняя зарплата в реальном выражении (с учетом инфляции) выросла на 4,6% до 42 750 руб. За 11 месяцев рост составил 7,4%. Это также дает правительству повод для победных реляций. Но в целом доходы не растут, потому что снижаются в реальном выражении соцвыплаты, зарплаты в конвертах, поступления от предпринимательской деятельности и недвижимости.

Текущий год не станет для россиян прорывом. Напротив, будет только хуже. Инфляция вырастет с 4,3% до 5-5,5%, прогнозирует Банк России

Рост НДС с 18% до 20%, акцизов на топливо, табак и алкоголь, утилизационного сбора на автомобили, подорожание коммунальных услуг, в том числе появление отдельного мусорного сбора, повышение стоимости проезда на общественном транспорте подкосят доходы россиян.

«Следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года», — признавал ранее министр экономического развития Максим Орешкин

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова , аналитик ИК «Фридом Финанс». Повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году. Рост реальной заработной платы по итогам 2018 года ожидается на уровне 4-5%.

В 2019 году реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.

По оценкам института «Центр развития» Высшей школы экономики , темп прироста заработных плат в 2019 году составит 1,5% в реальном выражении. Этого может не хватить для увеличения доходов населения, поскольку поступления из других источников не растут или снижаются.

Так, если принимать во внимание скрытую оплату труда, то фактический темп роста реальных зарплат за 9 месяцев 2018 года не превысил 3,6%, подсчитали эксперты. Одновременно с этим социальные выплаты выросли в реальном выражении всего на 0,3%, а доходы от предпринимательской деятельности и собственности снизились на 1% и 9,8% соответственно.

Правда, в этом году пенсии проиндексировали на 7%. Но, с учетом остальных факторов, получается, что 2019 год, вероятнее всего, также не станет годом существенного снижения бедности. Между тем, в майском указе президента поставлена задача снизить ее уровень в два раза в 2024 году.

«Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до выше 3,5%, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить (бедность)», — сказал он.

По оценке Всемирного банка , среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%. Чтобы добиться большего прогресса необходимо изменение системы социальной поддержки.