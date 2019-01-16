Россияне застряли в долговой петле

Все больше россиян не способны вырваться из долговой петли

В III квартале 2018 года долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% — до рекордных 39,61 млрд рублей, свидетельствуют расчеты компании «Национальный центр банкротств» (НЦБ). В аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 30,95 млрд рублей. Данных за IV квартал пока нет.

Под потенциальными банкротами в НЦБ подразумевают ту категорию граждан, которые попадают под действие федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», но еще не находятся в процедуре банкротства. То есть, потенциальный банкрот — это человек, общая сумма задолженности которого составляет не менее 500 тыс. рублей, и который не выполняет свои кредитные обязательства минимум 3 месяца.

Больше кредитов — больше просрочек

«Люди не перестают кредитоваться. Как бы пессимистично это не звучало, но у них нет другого выхода. Объяснение достаточно простое: цены продолжают расти, а зарплаты остаются прежними», — пояснил «Ридусу» причины роста числа потенциальных банкротов генеральный директор НЦБ Дмитрий Токарев.

По его прогнозам, количество потенциальных банкротов и впредь будет увеличиваться, поскольку с повышением ставки рефинансирования возрастут и ставки по кредитам — справляться с долговыми обязательствами станет еще сложнее.

Руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель замечает, что двукратное повышение ключевой ставки ЦБ в прошлом году лишь подстегнуло спрос на кредиты: население набирало больше долгов, пока проценты не взлетели еще выше. Однако в целом в 2017 году процентные ставки в стране были низкие, и это стимулировало граждан брать кредиты на все — и на крупные покупки (квартира, автомобиль), и на открытие бизнеса.

По данным эксперта, с января по ноябрь 2018 года было выдано кредитов почти на 40% больше, чем в 2017-м — 11,1 трлн рублей против 8.1 триллионов.

«Да, стоило ожидать, что с ростом кредитования будут расти и просроченные платежи», — констатирует она.

Следующая остановка — банкротство

Нельзя сказать, что рост потенциальных банкротов происходит в геометрической прогрессии, но он все же убедительный, говорит руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. При этом он считает весьма вероятным, что в краткосрочной перспективе большая часть этих людей станут банкротами реальными.

«Я не вижу поводов для оптимизма на фоне дальнейшей стагнации в экономике страны, увеличения налоговой нагрузки и продолжающегося падения реальных доходов населения. Плюс, всё это происходит на фоне девальвации национальной валюты, что подливает масла в огонь», — категоричен эксперт.

Согласна с коллегой и Френкель. Банкам не выгодно копить должников, так что они либо прибегнут к реструктуризации, либо инициируют банкротство злостных неплательщиков, поясняет она.

Однако, по наблюдениям НЦБ, очень малый процент людей, которые попадают в категорию потенциальных банкротов, детально знакомы с понятием банкротства физического лица или хотя бы слышали о его существовании.

«Несомненно, с момента вступления в силу в 2015 году вышеупомянутого закона, количество банкротов возросло в разы, однако дать прогноз по данному вопросу достаточно сложно», — отмечает Токарев.

К тому же, процедура банкротства сама по себе стоит достаточно дорого для многих людей, которым не хватает денег на погашение долгов, и сулит не только избавление от кредитных обязательств, но и довольно неприятные последствия. В частности, запрет на несколько лет занимать руководящие должности. О безнадежно испорченной кредитной истории и говорить, наверное, не стоит.

Не критично, но тревожно

Рост количества потенциальных банкротов — не слишком позитивный фактор для российской экономики, предупреждают эксперты. Это говорит о том, что общие доходы населения падают (что подтверждается данными Росстата ), соответственно снижается и потребительская активность населения, напоминает Токарев.

По словам Блинова, ситуация пока не критична, но явно далека от идеальной.

«Экономика, нарвавшись на рифы из банкротов, конечно, через какой-то промежуток времени вернётся в нормальное русло и продолжит свой путь, но при этом и финансовая сфера, и доходы населения будут в плачевном состоянии», — прогнозирует он.

Учитывая, что из-за повышения НДС впереди ускоряющаяся инфляция, а зарплаты повышать не планируются, реальные доходы населения будут падать, поддерживает тему Френкель.

«Учитывая, что на банкротство подают и предприниматели, это вызовет определенный рост безработицы. Растущая инфляция и растущая безработица будут неумолимо вести к падению ВВП», — сокрушается она.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, не видит риска в росте числа банкротов среди физических лиц, и не считает это опасной тенденцией для экономики, финансового сектора или населения.