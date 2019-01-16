Россияне застряли в долговой петле

В III квартале 2018 года долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% — до рекордных 39,61 млрд рублей, свидетельствуют расчеты компании «Национальный центр банкротств» (НЦБ). В аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 30,95 млрд рублей. Данных за IV квартал пока нет.
Под потенциальными банкротами в НЦБ подразумевают ту категорию граждан, которые попадают под действие федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», но еще не находятся в процедуре банкротства. То есть, потенциальный банкрот — это человек, общая сумма задолженности которого составляет не менее 500 тыс. рублей, и который не выполняет свои кредитные обязательства минимум 3 месяца.
Больше кредитов — больше просрочек
«Люди не перестают кредитоваться. Как бы пессимистично это не звучало, но у них нет другого выхода. Объяснение достаточно простое: цены продолжают расти, а зарплаты остаются прежними», — пояснил «Ридусу» причины роста числа потенциальных банкротов генеральный директор НЦБ Дмитрий Токарев.
По его прогнозам, количество потенциальных банкротов и впредь будет увеличиваться, поскольку с повышением ставки рефинансирования возрастут и ставки по кредитам — справляться с долговыми обязательствами станет еще сложнее.
Руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель замечает, что двукратное повышение ключевой ставки ЦБ в прошлом году лишь подстегнуло спрос на кредиты: население набирало больше долгов, пока проценты не взлетели еще выше. Однако в целом в 2017 году процентные ставки в стране были низкие, и это стимулировало граждан брать кредиты на все — и на крупные покупки (квартира, автомобиль), и на открытие бизнеса.
По данным эксперта, с января по ноябрь 2018 года было выдано кредитов почти на 40% больше, чем в 2017-м — 11,1 трлн рублей против 8.1 триллионов.
«Да, стоило ожидать, что с ростом кредитования будут расти и просроченные платежи», — констатирует она.
Следующая остановка — банкротство
Нельзя сказать, что рост потенциальных банкротов происходит в геометрической прогрессии, но он все же убедительный, говорит руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. При этом он считает весьма вероятным, что в краткосрочной перспективе большая часть этих людей станут банкротами реальными.
«Я не вижу поводов для оптимизма на фоне дальнейшей стагнации в экономике страны, увеличения налоговой нагрузки и продолжающегося падения реальных доходов населения. Плюс, всё это происходит на фоне девальвации национальной валюты, что подливает масла в огонь», — категоричен эксперт.
Согласна с коллегой и Френкель. Банкам не выгодно копить должников, так что они либо прибегнут к реструктуризации, либо инициируют банкротство злостных неплательщиков, поясняет она.
Однако, по наблюдениям НЦБ, очень малый процент людей, которые попадают в категорию потенциальных банкротов, детально знакомы с понятием банкротства физического лица или хотя бы слышали о его существовании.
«Несомненно, с момента вступления в силу в 2015 году вышеупомянутого закона, количество банкротов возросло в разы, однако дать прогноз по данному вопросу достаточно сложно», — отмечает Токарев.
К тому же, процедура банкротства сама по себе стоит достаточно дорого для многих людей, которым не хватает денег на погашение долгов, и сулит не только избавление от кредитных обязательств, но и довольно неприятные последствия. В частности, запрет на несколько лет занимать руководящие должности. О безнадежно испорченной кредитной истории и говорить, наверное, не стоит.
Не критично, но тревожно
Рост количества потенциальных банкротов — не слишком позитивный фактор для российской экономики, предупреждают эксперты. Это говорит о том, что общие доходы населения падают (что подтверждается данными Росстата), соответственно снижается и потребительская активность населения, напоминает Токарев.
По словам Блинова, ситуация пока не критична, но явно далека от идеальной.
«Экономика, нарвавшись на рифы из банкротов, конечно, через какой-то промежуток времени вернётся в нормальное русло и продолжит свой путь, но при этом и финансовая сфера, и доходы населения будут в плачевном состоянии», — прогнозирует он.
Учитывая, что из-за повышения НДС впереди ускоряющаяся инфляция, а зарплаты повышать не планируются, реальные доходы населения будут падать, поддерживает тему Френкель.
«Учитывая, что на банкротство подают и предприниматели, это вызовет определенный рост безработицы. Растущая инфляция и растущая безработица будут неумолимо вести к падению ВВП», — сокрушается она.
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, не видит риска в росте числа банкротов среди физических лиц, и не считает это опасной тенденцией для экономики, финансового сектора или населения.
«Скорее, это этап отрезвления для определённой категории граждан, потерявшей собственные финансовые ориентиры, способ хотя бы таким образом подвести черту под чередой неподъёмных для них долгов. Также это этап отделения зёрен от плевел, очищения для банков базы нормальных и здоровых кредитных историй от уже бесповоротно проблемных», — заключает он.