От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?

"За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, — уточнила Разворотнева. А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться".

А от чего можно отказаться?