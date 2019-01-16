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От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.
Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?
"За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, — уточнила Разворотнева. А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться".
А от чего можно отказаться?
"Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать, — советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение".
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Личный счет , Видео , "Российская газета"
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