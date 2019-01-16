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Исследование показало, за что в России чаще всего штрафуют работников 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Чаще всего работодатели штрафуют россиян за крупные ошибки, повлекшие за собой материальные потери для компании, за опоздания и недостачу, следует из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Исследование основано на данных двух групп респондентов: 3,5 тысячи представителей экономически активного населения РФ старше 18 лет и 903 представителя российских работодателей (руководители, HR-специалисты).
"Представители российских работодателей чаще всего штрафуют своих сотрудников за допущенные ошибки, повлекшие за собой материальные потери для компании (60%) и опоздания (53%). Далее с большим отрывом следуют ответы: "за недостачу" — 21%, "за невыполнение плана" — 20%, "за жалобы клиентов" — 19%", — говорится в документе.
В числе причин штрафов также указывались несоблюдение техники безопасности — 11%, нарушение дресс-кода — 9%, отлучка с места работы во вне обеденное время — 8%, вредные привычки — 7% и использование ненормативной лексики — 5%. Некоторые респонденты указали в качестве причин "за прием еды на рабочем месте", "за употребление алкоголя", "за собственное мнение", "за запах изо рта и тела" и "за проявления чувств".
В целом, системы штрафов используют более чем в половине (52%) российских компаний. Представители работодателей, у которых нет штрафных санкций, чаще "за" введение такой системы (39%), чем сами сотрудники и соискатели (27%).
В основном, представители российских работодателей, вводя штрафы для сотрудников, пытаются привить чувство ответственности сотрудника к выполняемой работе — 27%, повысить дисциплину — четверть опрошенных, повысить качество работы — 24%. На четвертом месте — компенсировать убытки (15%). И только 4% респондентов, вводя штрафы, надеются повысить производительность труда. При этом 63% респондентов штрафы демотивируют, 20% — мотивируют, а на 17% — никак не влияют.
Самый популярный вид штрафа — вычеты из зарплаты, такой ответ дали 55% респондентов первой группы. Чуть реже работодатели используют "полное или частичное лишение премий" — 36%, общественное порицание ("доски позора", обсуждение на совещаниях) — 2%, увеличение продолжительности рабочего времени или установку неоплачиваемых рабочих дней — по 1%. Некоторые респонденты указали в качестве штрафов скидывание по 100 рублей в копилки на корпоратив, а также отжимания или приседания.
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Личный счет , Видео , Общество
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