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«Ромир»: россияне в 2018 году увеличили траты на медицинские услуги 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне в 2018 году сократили свои расходы на приобретение бытовой техники по сравнению с предыдущим годом, но увеличили траты на одежду, обувь и медуслуги, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Опрос "Ромира" проводился в декабре, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России. Граждан спрашивали, какие крупные расходы были совершены в их семьях за последние шесть месяцев и какие планируются на следующее полугодие. Подобные опросы проводятся с 2013 года.
"Согласно полученным результатам, за последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику — с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие", — говорится в исследовании.
Доля россиян, изрядно потратившихся на покупку одежды и обуви, в 2018 году увеличилась до 51% с 30% в 2017 году, а доля россиян, у которых были крупные расходы на медицинские услуги, выросла до 31% с 15%. В свою очередь 21% респондентов сказали о существенных тратах на отдых.
"Число россиян, выделивших существенные средства на путешествия, выросло вдвое по сравнению с предыдущим 2017 годом и вернулось к показателю 2014 года", — добавляет "Ромир".
Одновременно доля респондентов, купивших новые смартфоны в прошлом году, увеличилась до 15% с 9% в 2017 году. Число россиян, купивших автомобиль в 2018 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом до 3% с 4%, однако до 10% с 6% выросла доля тех, кто тратил значительные средства на ремонт авто.
"Если говорить о планах на крупные покупки на ближайшие полгода, то россияне традиционно декларируют отсутствие таковых либо заявляют о намерении по снижению своих потребительских аппетитов. Так, каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что не собирается тратить деньги на крупные покупки", — заключает "Ромир".
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Личный счет , Экономика , РИА Новости
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