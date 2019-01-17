Россиянам с долгом до 700 000 рублей хотят упростить процедуру банкротства

Минэкономразвития предлагает признавать банкротами людей с долгом не более 700 000 руб. без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Такой законопроект, подготовленный министерством, был опубликован в конце декабря.

Право избавиться от долгов люди получили в октябре 2015 г. С тех пор банкротами были признаны более 80 000 человек (в том числе индивидуальные предприниматели), из них 30 000 человек — в 2018 г., следует из данных Федресурса.

Но для многих должников банкротство остается недоступным, пишет в пояснительной записке Минэкономразвития. Сейчас процедура обходится людям от 100 000 до 200 000 руб., объясняет партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева, с принятием проекта стоимость может сократиться до 50 000–70 000 руб. Правда, коснется это немногих — в среднем долги людей превышают 700 000 руб., добавляет она.

Согласно законопроекту по упрощенной процедуре банкротства суд не будет проводить судебное заседание, арбитражный управляющий сможет не искать имущество должника, не анализировать его финансовое состояние и не искать признаки фиктивного банкротства. Должник сможет продать имущество, не проводя торгов, а если кредитор настоит на их проведении, он их и оплатит. В обычную процедуру банкротство может быть возвращено, если у должника найдутся «значительные активы».

Законопроект согласовывался со всеми заинтересованными ведомствами, говорит представитель Минэкономразвития, он освобождает добросовестных людей от непосильных обязательств.

Банкротство людей действительно нужно упростить, но проект стоит доработать, считает Литовцева, сейчас он основан на добропорядочности должников и недостаточно защищает кредиторов. Нет гарантий, что требования не будут фальсифицированы, при этом должник не обязан уведомлять о подаче заявления о банкротстве в упрощенном порядке и кредиторы рискуют не успеть возразить против него, объясняет она. Но вряд ли сами должники будут пользоваться процедурой, скептичен партнер Deloitte Антон Зыков: скорее всего, в категорию таких должников попадут люди с потребительскими кредитами или должники микрофинансовых организаций, для них обращение в арбитражный суд все равно сложный процесс и они продолжат скрываться от кредиторов.