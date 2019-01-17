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Производитель «девятка» яиц пообещал продавать его по цене «восьмерки» 

Lenta.ru 1 час назад
Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе агрохолдинга из Удмуртии.
В компании уточнили, что данная инициатива будет не разовой акцией, а постоянным предложением. Это позволит покупателям сэкономить более 11 процентов стоимости товара.
Ранее в январе сообщалось об упаковках яиц из девяти, а не «стандартных» десяти штук. Многие расценили это как способ скрыть подорожание — при сохранении прежней цены были замечены также уменьшения упаковок молочной продукции, напитков и ряда других товаров.
Снижение количества товара в упаковке при росте цен вписывается в тенденцию «шринкфляции» (shrinkflation — по аналогии с инфляцией). Таким образом производители скрывают резкие скачки цен на продукты.
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