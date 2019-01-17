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Уровень жизни россиян оценили с помощью бургера 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты сервиса доставки еды Delivery Club изучили уровень жизни в крупных российских городах по количеству бургеров, которые могут себе позволить их жители на среднюю зарплату, и высчитали так называемый «индекс бургера». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Аналитики опирались на данные Росстата о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах. Разница между ними (свободные средства) делилась на среднюю цену бургеров, которые можно заказать через Delivery Club в каждом населенном пункте.
Лидером в списке стала Москва — ее жители могут позволить себе в среднем 148 бургеров в месяц. При этом отмечается, что максимальная его цена в столице — три тысячи рублей, минимальная — 30 рублей.
На втором месте оказался Владивосток — здесь среднестатистический житель может купить себе 131 бургер в месяц. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, максимальная планка для петербуржца — 126 бургеров. Также в первую пятерку вошли Тюмень, Красноярск и Омск.
Исследование проводилось в декабре 2018 года. В двух третях городов был зафиксирован рост индекса бургера по сравнению с майскими показателями. Уменьшился индекс только в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Тюмени.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Росстат , Lenta.ru
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