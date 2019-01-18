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Названа главная проблема в сфере ЖКХ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начисление платы и управление многоквартирными домами — главные проблемы в сфере ЖКХ в 2018 году. Их список составила и представила на своем сайте некоммерческая организация «ЖКХ Контроль».
«ЖКХ Контроль» занимается общественным контролем в сфере ЖКХ, в том числе принимает жалобы от граждан. Таковых в 2018 году НКО получила чуть более 29 тысяч.
Все они были проанализированы, а на основе результатов анализа был составлен список 10 самых частых тем обращений.
Главной проблемой, на которую жаловались россияне, стало начисление платы за жилищно-коммунальные услуги — более 5,6 тысячи жалоб.
Второй стало управление многоквартирными домами (почти четыре тысячи жалоб), третьей — неудовлетворительное состояние таких домов и содержание общего имущества (более 3,8 тысячи), четвертой — качество коммунальных услуг (свыше 3,6 тысячи), пятой — капитальный ремонт (более 2,4 тысячи).
Места с шестого по 10-е заняли благоустройство придомовых территорий (свыше 2,1 тысячи жалоб), общие собрания собственников (более тысячи), проблемы с приборами учета (788), состав, использование и возврат общего имущества (707) и «иные» (свыше 4,7 тысячи).
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