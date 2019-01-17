В Госдуме взяли на контроль ситуацию с московской школой, которую атакуют коллекторы

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МВД Генпрокуратуру для проверки фактов угроз, поступающих в адрес московской школы №1285 от серых коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На прошлой неделе директор столичной школы №1285 Ярослава Алпатова рассказала, что в учебное заведение и на её личный номер звонят коллекторы, требуя взыскать долг по кредиту с родителей учеников. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Алпатовой, угрозы поступали и в адрес одного из членов её семьи.

Она уточнила, в коллекторском агентстве требуют уплаты долга и изгнания детей из школы.

В среду пресс-служба московского главка МВД сообщила, что полицейские провели соответствующую проверку, по её результатам возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Василий Пискарев заявил, что такой террор учебного заведения неприемлем — школа выполняет образовательную функцию и никаким образом не связана с оказанием финансовых услуг. Любые угрозы и «предупреждения» — это грубое нарушение прав педагогов и учеников.

«Применяемый коллекторами психологический прессинг — прямое нарушение федерального закона о деятельности коллекторов. В законе прямо указано, что коллекторам запрещено применять физическую силу и угрожать её применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение», — подчеркнул парламентарий.

Пискарев напомнил, что коллекторы имеют право звонить должникам не чаще двух раз в неделю. Проводить личные встречи они могут ещё реже — максимум один раз в неделю. Депутат отметил, что если информация директора школы об угрозах подтвердится, то полиция должна немедленно установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будет держать эту ситуацию на строгом контроле и ожидает скорейшего расследования этой вопиющей истории, добавил он.

В ноябре СМИ сообщили, что думский Комитет по финрынку разрабатывает законопроект, который обязывает банки и микрофинансовые организации предупреждать клиентов по SMS или электронной почте о подключении коллекторов к взысканию их задолженности.