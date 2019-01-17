Россияне готовы избавиться от Visa и Mastercard

Результаты опроса, проведённого аналитической службы портала Рамблер, показали, что большинство россиян выступают за тотальный переход жителей страны на платёжные карты «МИР». Почти 3 тысячи респондентов посчитали, что «необходимо становиться независимыми от Запада и переходить на российские технологии».

В исследовании поучаствовали всего 4521 человек. В результате за переход высказались 65% пользователей. 24% (1104 человека) сомневаются в надёжности отечественной платёжной системы , поэтому отказываются менять карты, опасаясь за сохранность своих средств. Нейтральной позиции придерживаются оставшиеся 11% респондентов (471 человек), которые заявили, что «они всё равно хранят деньги под подушкой».

Карта «МИР» была разработана в 2015 году акционерным обществом «Национальная система платёжных карт» в ответ на антироссийские санкции США, в результате которых в марте 2014 года крупнейшие платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам нескольких отечественных банков.

Операции по картам «МИР» не зависят от внешних экономических и политических факторов. К концу 2017 года их уже было выпущено более 30 миллионов штук. С июля 2018 года «МИР» стал обязательной картой для работников бюджетной сферы. СМИ отмечают, что президенту России зарплата также перечисляется на карту «МИР».