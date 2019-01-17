Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.58
$
66.79
75.82
76.10
Прогноз
21.01 – 28.01
$
68.45
78.03
Индексы и котировки Brent
60.34
+0.13 Золото
1292.46
–0.11 РТС
1151.18
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1401
+0.0003
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Россияне готовы избавиться от Visa и Mastercard 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Результаты опроса, проведённого аналитической службы портала Рамблер, показали, что большинство россиян выступают за тотальный переход жителей страны на платёжные карты «МИР». Почти 3 тысячи респондентов посчитали, что «необходимо становиться независимыми от Запада и переходить на российские технологии».
В исследовании поучаствовали всего 4521 человек. В результате за переход высказались 65% пользователей. 24% (1104 человека) сомневаются в надёжности отечественной платёжной системы, поэтому отказываются менять карты, опасаясь за сохранность своих средств. Нейтральной позиции придерживаются оставшиеся 11% респондентов (471 человек), которые заявили, что «они всё равно хранят деньги под подушкой».
Карта «МИР» была разработана в 2015 году акционерным обществом «Национальная система платёжных карт» в ответ на антироссийские санкции США, в результате которых в марте 2014 года крупнейшие платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам нескольких отечественных банков.
Операции по картам «МИР» не зависят от внешних экономических и политических факторов. К концу 2017 года их уже было выпущено более 30 миллионов штук. С июля 2018 года «МИР» стал обязательной картой для работников бюджетной сферы. СМИ отмечают, что президенту России зарплата также перечисляется на карту «МИР».
Комментарии
Личный счет , Visa , НСПК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Международные резервы России выросли3
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»476
Чубайс поспорил с Грефом о борьбе с коррупцией12
ОПЕК дала прогноз по добыче нефти в РФ в 2019 году
Кому под силу воссоздать советский «Руслан»1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение