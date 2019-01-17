Пенсионный фонд планирует масштабное сокращение сотрудников

По словам председателя ПФР Антона Дроздова, персонал сократят в связи с цифровизацией.

В связи с цифровизацией работы ведомства, Пенсионный фонд планирует массовое сокращение своих работников. По словам председателя ПФР Антона Дроздова, речь идет о нескольких тысячах человек. Об этом сообщает РБК.

ПФР планирует использовать возможности МФЦ и расширить возможности личного кабинета. Это позволит «обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэкофисов».

В настоящий момент также, по словам Антона Дроздова, изучаются возможности Фонда социального страхования , чтобы в отделении соцстраха можно было получат услуги ПФР.