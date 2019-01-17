По словам председателя ПФР Антона Дроздова, персонал сократят в связи с цифровизацией.
В связи с цифровизацией работы ведомства, Пенсионный фонд планирует массовое сокращение своих работников. По словам председателя ПФР Антона Дроздова, речь идет о нескольких тысячах человек. Об этом сообщает РБК.
ПФР планирует использовать возможности МФЦ и расширить возможности личного кабинета. Это позволит «обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэкофисов».
В настоящий момент также, по словам Антона Дроздова, изучаются возможности Фонда социального страхования, чтобы в отделении соцстраха можно было получат услуги ПФР.
В 2017 году было принято решение сократить примерно 10% всех сотрудников. На начало 2018 года штат ПФР равнялся 108,8 тысяч человек. В следствие передачи части функций фонда Федеральной налоговой службе необходимость в таком большом количестве персонала отпала.