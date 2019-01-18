Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства

"Основная цель совершенствования законодательства — увеличение пенсионного обеспечения граждан. Мы подписали 102 конвенцию Международной организации труда ("О минимальных нормах социального обеспечения — ред.), взяли на себя обязательства по минимальному уровню пенсионного обеспечения, а это 40 процентов от заработной платы. Граждане получают разную зарплату, имеют разные льготы, поэтому здесь есть определенные нюансы", — заявил он.

Дроздов отметил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и "пенсионное обеспечение наших граждан должно достигать тех целей, которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы РФ".

"Мы ориентируемся на эти цели, и любые изменения и донастройка могут быть только для того, чтобы их достигнуть", — подчеркнул глава фонда.

Изменения в пенсионном законодательстве

Президент Владимир Путин 3 октября прошлого года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, который предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию начиная с 2019 года.

Первоначально законопроект, внесенный правительством в Госдуму и одобренный нижней палатой в первом чтении, предполагал повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

Однако в конце августа Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором предложил ряд смягчающих мер: установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, предусмотреть право на досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, а также обеспечить меры защиты для работников предпенсионного возраста.