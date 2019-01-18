Почему россияне отказываются ходить в магазины

Последний квартал прошлого года оказался не слишком успешным для российского ритейла, даже несмотря на «черную пятницу» и традиционный предновогодний ажиотаж. По данным ВШЭ, почти треть компаний (28%) зафиксировали снижение продаж и лишь 17% смогли их нарастить. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (тогда увеличение выручки отмечали 15%, падение — 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го.

Более половины ритейлеров считают главной причиной недостаточный спрос (за год их число увеличилось на 3% — до 55%). И даже рост зарплат, который нарисовала официальная статистика, не заставил россиян отправиться на шопинг. О реальном увеличении доходов можно долго спорить, но в любом случае этот показатель недалеко ушел от нуля. А до этого доходы падали три года подряд, и на сегодняшний день их уровень на 10% ниже значений 2014 года.

Социологи подтверждают выводы ВШЭ . Так, Ромир сообщил, что в декабре общие повседневные расходы россиян номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений (+13,2% к ноябрю и + 1,6% к декабрю 2017 года), но в реальном выражении («очищенные» от инфляции) — самыми низкими за последние четыре года.

«Даже в кризисном 2015 году предновогодние расходы россиян оказались выше, чем в году ушедшем», — отмечают специалисты компании.

Не удивительно, что в будущее ритейлеры смотрят без особого оптимизма. На кризис доходов они реагируют увольнениям и сокращением линейки доступных товаров со скоростью, которая не фиксировалась ни разу с начала 2000-х, пишет Finanz.ru . Каждая третья компания розничной торговли провела сокращения штата в конце года. И, согласно опросу, в первом квартале нового года увольнения и сжатие ассортимента продолжатся.

Плохо будет всем

Данные исследований говорят о снижении потребительского спроса и том, что граждане России переходят на сберегательную модель поведения. Экономические санкции, ожидание увеличения налогов и цен на топливо сдерживают аппетиты потенциальных покупателей. И наступивший год не изменит поведенческую стратегию потребителей с учетом негативных ожиданий и роста инфляции, считает аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Снижение торгового оборота может спровоцировать желание увеличить торговую наценку со стороны предприятий сферы торговли. При этом производители потребительской продукции могут также применять различные примы по снижению фасовок для менее заметного роста цен», — прогнозирует он.

Но желание увеличить наценку будет упираться в потолок платежеспособного спроса. Взаимосвязи, формируемые рыночной экономикой таковы, что и ритейлерами, и потребителями эта ситуация будет восприниматься напряженно, добавляет эксперт. По его словам, сжатие спроса приведет к уходу с рынка наиболее слабых участников, а снижение конкуренции приведет к ухудшению положения потребителей.

«Это закономерный этап в циклическом развитии рыночных отношений. После прохождения наихудшей точки, снова начнется рост активности, и потребителей, и продавцов», — надеется аналитик. Нет поводов для оптимизма

Чтобы сектор ритейла успешно развивался, необходимо восстановление потребительского спроса, а для этого нужен рост доходов населения, снижение ставок потребительского и ипотечного кредитования, а также стабильная инфляция, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В текущих реалиях ни один из вышеперечисленных критериев в той или иной степени должным образом не был реализован», — констатирует он.

Чтобы поддержать рубль, ЦБ поднял базовую процентную ставку, напоминает аналитик. Это повышает стоимость кредитов и снижает покупательную способность населения. Граждане и так уже набрали достаточно долгов, и в последнее время стараются отказываться от новых займов, а уж тем более при повышенных ставках кредитования, поясняет Гасанов.

Что же касается инфляции, реальная цифра гораздо выше той, что официально представляет Минфин (в пределах 4%.) А с увеличением НДС и ускоренным январским ростом цен, как на продукты, так и на товары и услуги, ожидать восстановления активной покупательской способности как минимум в первой половине текущего года не стоит.

«Необходима адаптация населения к новым ценникам. Естественно, она будет нелегкой из-за слабого роста реальных доходов населения на фоне задолженности по кредитам», — предупреждает эксперт.

По его словам, также стоит учитывать, что на протяжении 2017−2018 гг. потребительская стратегия населения была скорректирована в пользу здорового питания и покупок качественных продуктов. Это снижает спрос на вредные товары.

В целом сектор ритейла сильно зависит не только от уровня и динамики реальных доходов населения, но и от общего экономического климата в стране, отмечает аналитик.