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В России сигареты и алкоголь могут исчезнуть из продуктовых магазинов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Для продажи алкоголя и сигарет в России предлагается открыть спецмагазины.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкоголь и сигареты будут продавать только в специализированных магазинах, в обычных продуктовых магазинах купить такую продукцию будет нельзя.
В законопроекте отмечается, что в спецмагазины будут пускать только граждан старше 18 лет. Такая мера, по мнению народного избранника, позволит снизить спонтанные покупки алкоголя и сигарет, а у подростков, которые посещают обычные магазины, не возникнет желания попробовать алкоголь или сигареты.
Также парламентарий указывает, что в специализированных магазинах можно будет продавать только сопутствующую продукцию, к примеру, зажигалки или штопор, пишет RT. Указан и примерный график работы: в ночное время такие магазины будут закрываться, так как алкоголь ночью продавать нельзя.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России запретили порошковый алкоголь, в связи с тем, что граждане могут использовать его не для изготовления коктейлей, а по своему усмотрению. Его использование не по назначению часто приводило к отравлениям.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии2
Личный счет , Андрей Свинцов , Госдума , ФедералПресс
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