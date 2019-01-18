В России сигареты и алкоголь могут исчезнуть из продуктовых магазинов

Для продажи алкоголя и сигарет в России предлагается открыть спецмагазины.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкоголь и сигареты будут продавать только в специализированных магазинах, в обычных продуктовых магазинах купить такую продукцию будет нельзя.

В законопроекте отмечается, что в спецмагазины будут пускать только граждан старше 18 лет. Такая мера, по мнению народного избранника, позволит снизить спонтанные покупки алкоголя и сигарет, а у подростков, которые посещают обычные магазины, не возникнет желания попробовать алкоголь или сигареты.

Также парламентарий указывает, что в специализированных магазинах можно будет продавать только сопутствующую продукцию, к примеру, зажигалки или штопор, пишет RT. Указан и примерный график работы: в ночное время такие магазины будут закрываться, так как алкоголь ночью продавать нельзя.