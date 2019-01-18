Кредиты по-новому: физлица выдадут займы бизнесу

Физлица в скором времени смогут выдавать кредиты компаниям онлайн. Этот вид кредитования — краудлендинг пока только начинает развиваться в России. Однако скоро он будет регулироваться ЦБ . Первые площадки для инвестирования частных лиц в бизнес уже созданы, на этот ранок в ближайшее время планирует выйти и крупнейший кредитор — Сбербанк

В России развивается новый вид кредитования, позволяющий физлицам кредитовать компании через интернет-площадки — краудлендинг. Такая модель пока не входит в правовое поле, но депутаты Госдумы уже рассматривают законопроект о краудфандинге, который позволит это делать. Он проходит второе чтение.

В результате создания законодательной базы онлайн-платформы для краудлендинга станут регулируемым ЦБ сектором.

«Это значит, что доверие населения к ним вырастет, но конкуренция на рынке естественным образом снизится, потому что соответствовать требованиям законодательства смогут не все», — рассказал «Газете.Ru» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, основная задача, стоящая перед законодателями, заключается в регулировании таких инструментов, которые позволят совершать сделку полностью в режиме онлайн.

Краудлендинг является одним из видов краудфандинга или пpивлeчeния финaнcoвыx pecуpcoв oт бoльшoгo кoличecтвa людeй. Согласно данным ЦБ, в 2017 году рынок краудфандинга в России удвоился до 11,2 млрд руб. При этом кредитование юрлиц развивается наиболее активно — в 2017 году его объем достиг 1,55 млрд руб.

Средняя сумма займа юрлицу составила 900 тыс. руб. По прогнозу Банка России, через пять лет объем сделок на рынке краудфандинга вырастет до 1 трлн рублей в год.

На краудфандинговой площадке инициаторы размещают информацию о проекте. Это может быть peaлизaция уcлуги или пpoдуктa, пpoвeдeниe мepoпpиятий, пoмoщь нуждaющимcя; пoддepжкa юpидичecкиx и физичecкиx лиц. Сразу несколько инвесторов финансируют проект, обычно получая вoзнaгpaждeние в oбмeн нa cвoи финaнcoвыe влoжeния.

Краудлендинговая платформа или онлайн-кредитование физлицами других физлиц или компаний обычно предполагает, что у заемщиков есть кредитный рейтинг. Иногда такие площадки имеют автоматическое инвестирование, когда кредитор не выбирает проекты самостоятельно, а позволяет сделать это системе на основе определенных параметров. Для кредиторов и заемщиков есть минимальные и максимальные уровни инвестирования. Существует два основных вида краудлендинга. В формате P2P-кредитование физлица кредитуют других физлиц, а в формате P2B частные лица кредитуют компании, в первую очередь средний и малый бизнес.

Максим Осадчий. Пока рынок краудлендинга совсем не развит в России, сказал «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка БКФ

«Краудлендинг — молодой стремительно развивающийся рынок. Наибольшие его объемы сосредоточены в Китае — сотни миллиардов долларов», — сказал Осадчий.

Несколько меньшие объемы в США — десятки миллиардов долларов. Что касается России, рынок только начинает развиваться, объемы рынка — миллиарды рублей.

На российском рынке существует несколько платформ краудлендинга. Альфа-банк в 2015 году запустил «Поток» для кредитования малого бизнеса. Таким видом кредитования занимаются и краудинвестинговая площадка StartTrack, созданная Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), и краудлендинговая Р2В-платформа Penenza. Однако поскольку регулирование рынка пока не прописано, не существует и реестра официальных участников индустрии. Свою платформу для финансирования компаний физлицами планирует запустить Сбербанк. Она заработает в конце первого квартала 2019 года, рассказал Попов. Новая площадка краудлендинга позволит физлицам выдавать займы малому бизнесу через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Риски для кредиторов обещает оценить сам банк. «Сбербанк „перемывает огромное количество породы“. Лучших, наиболее надежных потенциальных заемщиков оставляет себе. Остается множество менее качественных, но еще вполне достойных заемщиков, которые могут быть использованы для краудлендинга», — сказал «Газете.Ru» Максим Осадчий.

По словам представителя банка, Сбербанк выбрал направление P2B, поскольку кредитование малых и средних предприятий — приоритет для банка

«Как известно, не каждая компания малого и микробизнеса может получить банковское финансирование. Создание площадки должно упростить процесс и перспективы получения заемных средств компаниями данного сегмента», — отметил Попов.

По его словам, минимальная сумма инвестиций частного лица в проект предпринимателя составит 5 тысяч рублей. Первыми клиентами станут представители малого и микробизнеса с уже действующим бизнесом.

Информация о рисках будет отражена в мобильном приложении Сбербанка — площадке для краудлендинга. Платформа даст возможность инвестировать в зависимости от аппетита к риску. Сам банк получит доход в виде комиссии за оказание инвестиционных услуг заемщику. Площадка Сбербанка будет популярной за счет охвата клиентской базы, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев . При этом за счёт переноса рисков на частных инвесторов, новый инструмент будет выгодным для банка.

«Конечно, для банка это может быть даже интереснее, чем то же кредитование МСП, так как фактически кредитный риск банк на себя не берет, хотя может предлагать инвесторам свои походы к оценке рисков. Комиссионный доход может быть впоследствии вполне ощутимым, в том числе и за счет дополнительных сервисов», — подчеркнул Самиев.

На новой площадке кредиторы получают возможность разместить свои средства под более высокие процентные ставки, чем в случае вкладов.

«С другой стороны, они несут и существенные риски. Ведь в отличие от вкладов займы не застрахованы», — пояснил Осадчий.

Вместе с тем, аналитик отмечает, что сейчас по вкладам относительно высокие процентные ставки. «Учитывая это, не думаю, что инструмент Сбербанка спровоцирует взрывной интерес», — подвел итог Осадчий. В самом Сбербанке рассчитывают, что площадка краудлендинга будет более выгодным вложением для кредиторов, нежели депозиты.

С другой стороны, Сбербанк как крупнейший кредитор обладает широкой экспертизой, отметил в беседе с «Газетой.Ru» независимый банковский аналитик Кирилл Лукашук.

«Эффективность модели краудлендинга зависит от качества оценки кредитного риска компаний. Сбербанк является крупнейшим кредитором в России и обладает большими данными о заемщиках разных размеров и из разных отраслей. Те оценки риска, которые будут даваться в рамках работы этой платформы, будут заслуживать уважения и будут соответствовать экономическим реалиям. Поэтому перспективы у этой инициативы, на мой взгляд, достаточно радостные», — сказал Лукашук.

Прогнозировать доходность пока сложно, признают в Сбербанке. Это зависит от развития законодательной базы. На рынок окажут влияние и реакция других игроков, и регуляторная нагрузка на инвестиционные платформы и их участников.

«С учетом того, что законодательная база все еще не урегулирована, неизвестно, какие именно изменения могут быть внедрены в оперативном порядке и как они будут отражаться на размере рынка. Мы рассчитываем на рост привлекательности краудлендинга после введения данного вида финансирования в правовое поле», — указал Попов.

Площадок краудлендинга станет ещё больше в ближайшее время, прогнозирует Самиев. Однако со временем останутся только те, которые смогут обеспечить большое число заявок и приемлемое качество оценок рисков и обеспечения сделок для инвесторов, чтобы все происходило без сбоев.