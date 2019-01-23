Эксперты оценили личную инфляцию россиян

Личная инфляция россиян в декабре и по итогам 2018 года оказалась ниже официального темпа роста цен. Главным фактором послужила экономия граждан.

Согласно исследованию, проведённому холдингом «Ромир», в декабре дефлятор составил минус 0,2% при официальной инфляции в 0,8%.

«За счет большого количества предпраздничных промо-акций россиянам удается покупать привычные товары по сниженным ценам, что и выводит дефлятор в отрицательную зону», — приводит РИА Новости текст исследования.

В документе также отмечается, что в среднем в декабре прошлого года потребители при покупке привычных товаров платили за них на 0,6% меньше, чем в ноябре.

При этом уже в январе ожидается резкий рост цен и уровня дефлятора на фоне повышения ставки НДС до 20%.