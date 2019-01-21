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Долги по зарплате оказались в пять раз больше данных Росстата 

Российская Газета 21 января 2019
Фото: РИА Новости
Отраслевые профсоюзы, входящие в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), ведут свои мониторинги по зарплатам и многим другим сторонам жизни. И иногда они показывают неожиданные результаты. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель ФНПР Михаил Шмаков.
"Я могу сказать, что методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии, так что разночтения действительно есть. При этом должен сказать, что у профсоюзов, в отличие от Росстата, нет задачи вести сплошное наблюдение — мы отслеживаем именно "горячие точки" и обращаем на них внимание правительства и объединений работодателей", — рассказывает Шмаков.
Он привел пример: по уровню долгов по зарплате по стоянию на 1 декабря 2018 года в Орловской области, по данным Росстата, задолженность составляет 8,3 миллиона рублей, а по результатам профсоюзного мониторинга — 44,3 миллиона рублей.
"В Чувашской республике Росстат указал задолженность в размере 12,2 миллиона рублей, а по нашим данным долги в регионе составляют 29,6 миллиона рублей. На Сахалине, по данным Росстата, долгов вообще нет, а по нашим сведениям задолженность там составляет 11,2 миллиона рублей", — констатирует глава ФНПР.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Шмаков , Росстат , "Российская газета"
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