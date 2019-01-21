Должники в РФ стали в 1,5 раза чаще объявлять себя банкротами

В России растет востребованность процедуры списания долгов. Индивидуальных предпринимателей и граждан, которые попали под банкротство, в 2018 году стало больше на 47%.

Таким образом, их число по сравнению с 2017 годом выросло с 29,8 до 44 тысячи человек. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс".

По словам Николая Мясникова, исполняющего обязанности генерального директора "Объединенного кредитного бюро", за год доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами сохранилась на уровне 1,3%, хотя их количество увеличилось на 6%: с 698 до 748 тысяч человек. При этом доля реальных дел по банкротству растет значительно более высокими темпами. "Скорее всего, это связано с повышением информированности граждан", — полагает Мясников.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин добавляет, что серьезным препятствием для роста числа банкротств не становится ни относительно низкая пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного управляющего.

Самое внушительное число граждан, в отношении которых в 2018 году была введена процедура банкротства (реализации имущества), проживает в столичном регионе — 6118 человек, а также в Санкт-Петербурге и области — 2358 человек. За этими регионами идут Башкортостан, Самарская и Свердловская области.

Закон о личном банкротстве в нашей стране вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам.