Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.43
$
66.69
75.56
75.85
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
62.43
–0.21 Золото
1281.05
–0.11 РТС
1172.94
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1376
–0.0065
08.01
1.1441
17.01
07.01

Должники в РФ стали в 1,5 раза чаще объявлять себя банкротами 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В России растет востребованность процедуры списания долгов. Индивидуальных предпринимателей и граждан, которые попали под банкротство, в 2018 году стало больше на 47%.
Таким образом, их число по сравнению с 2017 годом выросло с 29,8 до 44 тысячи человек. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс".
По словам Николая Мясникова, исполняющего обязанности генерального директора "Объединенного кредитного бюро", за год доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами сохранилась на уровне 1,3%, хотя их количество увеличилось на 6%: с 698 до 748 тысяч человек. При этом доля реальных дел по банкротству растет значительно более высокими темпами. "Скорее всего, это связано с повышением информированности граждан", — полагает Мясников.
Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин добавляет, что серьезным препятствием для роста числа банкротств не становится ни относительно низкая пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного управляющего.
Самое внушительное число граждан, в отношении которых в 2018 году была введена процедура банкротства (реализации имущества), проживает в столичном регионе — 6118 человек, а также в Санкт-Петербурге и области — 2358 человек. За этими регионами идут Башкортостан, Самарская и Свердловская области.
Закон о личном банкротстве в нашей стране вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам.
Российская Газета: последние новости
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось Что изменится в 2019 году для владельцев квартир Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Станет ли рубль «евразийским евро»
Набиуллина рассказала о реформе пенсионных накоплений1
Германия защищает «Северный поток-2»1
Названа стоимость Северного морского пути2
Названы перспективные отрасли для вложений
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение