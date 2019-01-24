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ПФР назвал размер надбавки к пенсиям сельских жителей 

Rambler News Service + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 803 тыс. неработающих пенсионеров со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности получат надбавки в размере 25% к страховой пенсии.
«Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности», — говорится в сообщении.
Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1,3 тысяч рублей в месяц.
«25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, который сейчас составляет 5334,19 рубля», — добавили в ПФР.
У получателей пенсии по инвалидности III группы, повышение составило 667 рублей в месяц.
С 1 января 2019 года фиксированная выплата, установленная к страховой пенсии по старости или инвалидности, проиндексирована на 25% для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживающих в сельской местности. «При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве», — отметили в фонде.
В декабре 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил журналистам, что на прибавку к пенсии жителям сельской местности в 2019 году предусмотрено 16 млрд руб.
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Личный счет , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ
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