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В РФ предложили разработать стандарт благополучия граждан 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила разработать стандарт благополучия граждан на примере Москвы. Об этом, как передает агентство «Москва», она заявила в ходе заседания организационного комитета третьего Форума социальных инноваций регионов.
«У Москвы в этой сфере накоплен конкретный опыт, реализуется масштабная, комплексная программа «Московское долголетие», сформирована расширенная система гарантий старшего поколения под названием «Московский стандарт благополучия пенсионеров». Мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан во всех регионах России», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда заявила о необходимости обсудить на форуме вопрос социальной поддержки граждан пожилого возраста и создания условий для активного долголетия.
По ее словам, флагманские проекты Москвы будут представлены на специальной презентационной площадке форума.
Личный счет , Другое , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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