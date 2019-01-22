Еще одна реформа пенсионных накоплений

Центробанк анонсировал введение в России системы индивидуального пенсионного капитала. Отчисления работник будет делать самостоятельно. Работодатель сможет софинансировать взносы. Каковы нюансы?

Центробанк анонсировал реформу пенсионных накоплений. Введение в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — приоритет Центробанка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время парламентских слушаний.

«Эта система должна быть удобной для гражданина, ей можно будет управлять через онлайн-сервисы», — цитирует главу регулятора ТАСС.

Отчисления в систему работник должен будет делать самостоятельно. Работодатель сможет софинансировать взносы работника, за что получит налоговые льготы. Сможет ли такая система конкурировать с самостоятельным накоплением с помощью уже существующего инвестиционного счета?

Пошел шестой год, как накопительная пенсия заморожена. Раньше работодатели делали отчисления 6% от зарплаты работникам, и эти деньги шли в накопительную часть пенсии; копились в реальных деньгах и вкладывались. В 2013-м все поменялось. Сначала изменения преподносились как мера временная, но постепенно стало понятно: накопительная система пенсии в том виде уже существовать не будет.

Копить на пенсию работникам придется самостоятельно. Почему надо самим формировать этот накопительный элемент? Каких только пояснений не появлялось. Дескать, сейчас деньги из накопительной части работникам не принадлежат, а вот когда они из своей зарплаты будут делать отчисления, тогда уже, безусловно, все права на эти накопления достанутся им. Можно будет даже передавать по наследству. Парадокс в том, что и сейчас в случае, если работник до пенсии не дожил, его накопительная часть переходит по наследству ближайшим родственникам.

В общем, аргументы не то чтобы сильно убедительные, и на фоне недавнего повышения пенсионного возраста совсем не вызывают доверия. Но если все-таки система индивидуального пенсионного капитала будет принята, какой способ накопления на пенсию предпочесть? Ведь есть уже работающий индивидуальный инвестиционный счет, на который распространяется льготный налоговый режим. Есть однозначный договор, который не подразумевает рассуждений на тему «кому принадлежат эти деньги».

Современные приложения позволяют не только следить за балансом, но и в удобной форме его пополнять: например, устанавливать обязательный ежемесячный платеж. Или переводить деньги каждый раз, когда удалось сэкономить, например, на такси, или вовремя удержать себя от эмоциональных покупок. Правила, как говорится, устанавливает пользователь.

Сберечь эти деньги от инфляции помогут облигации федерального займа. К тому же на внесенные средства можно получить налоговый вычет, а это уже двузначная доходность. Вот и своя личная пенсионная программа готова, а главное, в случае каких-то катаклизмов есть доступ к этим деньгам и уверенность в том, что они не пошли на финансирование «дружественных сделок» очередного аналога Московского кольца.

Но если каждый со всей ответственностью подойдет к пенсионным накоплениям и будет использовать свой инвестсчет в этих целях, тогда существующая система НПФ обречена. Ведь новые деньги в и так фактически не поступают — только если клиент переходит из одного фонда в другой.

Кому система индивидуального пенсионного капитала просто необходима, так это пенсионным фондам (НПФ). Из них в обозримом будущем начнется заметный отток, когда владельцы накопительных счетов будут выходить на пенсию. Значит, нужен и приток, иначе система работать не может. Инвестсчет на этом фоне выглядит надежнее и прозрачнее.