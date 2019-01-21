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Частные банки заявили о нерешенной проблеме «зарплатного рабства» 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проблема «зарплатного рабства» до сих пор существует в России, большинство работников привязаны к одному зарплатному банку, как правило, с госучастием, заявил в ходе парламентских слушаний зампред правления «Альфа-банка» Владимир Сенин.
«Приходится констатировать, что "зарплатное рабство" до сих пор есть. Подавляющее большинство работников все ещё привязано к зарплатному банку, и, как правило, это банки с госучастием, особенно эта ситуация чувствительна в бюджетном секторе», — сказал он.
По его словам, в результате сложился монополизированный рынок, где собраны не только средства населения, но и информация о финансовом положении граждан, их поведении.
«Для перехода к цифровой экономике, к которой мы все стремимся, надо отменить "зарплатное рабство". Что мешает? Во-первых, отмене "рабства" мешает излишняя бюрократия», — заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
Ещё одной проблемой он назвал то, что некоторые кредитные организации злоупотребляют своими размерами и предлагают льготные условия по корпоративными кредитам, если предприятие берет у них зарплатный проект.
Сенин и Хьюз считают, что решением этой проблемы могло бы стать создание единой системы выплаты зарплаты. По словам Сенина, частично такой функционал реализован в системе быстрых платежей ЦБ.
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Комментарии
Личный счет , Оливер Хьюз , Тинькофф банк , Центральный банк России , Альфа-банк
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