Социальные счета граждан станут недоступны приставам

У россиян появится возможность создавать отдельные социальные банковские счета, на которые приставы, в случае необходимости, не смогут наложить взыскание. Соответствующий законопроект 22 января Госдума планирует рассмотреть во втором чтении.

Парламентарии напомнили, что в статье 101 закона «Об исполнительном производстве» перечисляются виды доходов, на которые запрещено обращать взыскание. Среди них различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе на детей, средства маткапитала.

При этом принудительного исполнения судебных решений бывают случаи, когда после обращения взыскания на средства, которые находятся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, охраняемым законом. «Такие ситуации происходят потому, что приставу неизвестны источники поступления средств на счет должника и их назначение», — подчеркнули законодатели.

Сейчас сотрудник ФССП в постановлении о возбуждении производства обязывает должника предоставить документы, подтверждающие наличие у него доходов, на которые запрещается обращать взыскание, в том числе средств, находящихся на банковских счетах. Но такой механизм работает лишь в том случае, когда должника надлежащим образом известили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили его права и обязанности.

В одном из законопроектов о совершенствовании механизма защиты социальных выплат гражданам при осуществлении исполнительного производства сказано, что банкам запретят исполнять исполнительный документ или постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню доходов, прописанных в ст. 101 закона об исполнительном производстве. А владелец социального счета или иные лица не смогут переводить на специальный социальный банковский счет собственные денежные средства, а также денежные средства, не включенные в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Одновременно парламентарии рассматривают проект поправок в Административный кодекс, которые предусматривают ответственность для уполномоченных органов и организаций за несоблюдение требований о перечислении средств социального характера на специальный банковский счет. За это будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, для банков тоже предусмотрены санкции за совершение ими операций по спецсчетам, проведение которых не допускается законом. В таком случае штрафы составят до 1 млн рублей.

Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев напомнил « Парламентской газете », что уже сейчас в законе об исполнительном производстве сказано, что ни пенсии, ни пособия по инвалидности, ни материнский капитал не могут быть средствами, которые списываются в случае, если обращено взыскание на имущество должника. Однако, к сожалению, если счет не диверсифицирован и источники неизвестны, очень часто судебные приставы, не зная об источниках, списывают пенсии и пособия.

«Поэтому мы предложили пакет законопроектов, которые включают в себя изменение гражданского законодательства, изменение административного кодекса. И, разумеется, в закон об исполнительном производстве, который направлен на то, чтобы защитить эти средства путем создания в банке специальных счетов, которые будут неприкосновенны в случае исполнительного производства», — сказал Исаев. Он добавил, что должник обязан платить по долгам, но Российская Федерация — социальное государство: «Поэтому мы не вправе оставлять человека, даже попавшего в сложную долговую ситуацию, без средств к существованию».

Ранее первый зампред фракции сообщил, что, согласно статистике за 2016 год, 4 млрд незаконно списанных рублей были возвращены гражданам: «Но это, как вы понимаете, и нервотрепка, и судебные процессы — долгая история», — отметил депутат.