Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.37
$
66.59
75.41
75.75
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
62.85
+0.08 Золото
1280.01
+0.03 РТС
1171.09
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
22.01
1.1371
–0.0070
08.01
1.1441
18.01
08.01
26.12

Какими будут цены на сахар в 2019 году 

Российская Газета
Фото: ТАСС
В начале 2019 года возможен небольшой рост цен на сахар, но какого-то выраженного тренда не будет.
"С декабря 2018 года в пяти регионах даже отмечалось снижение цен. Вероятно, с января таких регионов станет больше", — сообщил "Российской газете" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Этот тренд сохранится и в феврале-апреле. Однако снижение цен, как и их рост, будет очень умеренным, на доли процента.
Произошедший в прошлом году взлет цен позволил стабилизировать ситуацию в отрасли. "Если посмотреть на динамику цен за несколько лет, то такой низкой стоимости сахара, как в сезоне 2017/2018 года, не было давно. От этих минимальных показателей цены должны были оттолкнуться до какого-то приемлемого для производителей уровня. Например, на юге России из-за аномально низких цен средняя маржинальность производства сахарной свеклы впервые за восемь лет оказалась отрицательной", — поясняет Евгений Иванов.
Сейчас сезон переработки свеклы еще не завершен. Суммарное производство сахара в этом сезоне будет около 5,9 миллиона тонн, а в прошлом — было 6,64 миллиона тонн. То есть сахара в этом году произвели меньше. Но проблем для рынка не будет, так как сократился экспорт, вырос импорт, и сейчас потребляются запасы сахара, накопленные за три предыдущих сезона, уточняет Евгений Иванов.
Кроме того, из-за осеннего роста цен большого снижения посевов сахарной свеклы не ожидается. Для обеспечения внутреннего рынка достаточно 1,05 миллиона гектаров, а посеют, вероятно, несколько больше.
"Расти ценам дальше не дает ограниченный спрос, а падать не позволяет память об убытках предыдущего сезона", — заключает эксперт.
Российская Газета: последние новости
Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран Что изменится в 2019 году для владельцев квартир В России предлагают разработать единый стандарт благополучия пенсионеров
Комментарии
Личный счет , Евгений Иванов , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» сделали заявление по миллиардным долгам Чечни1
Европа испугалась остаться без российского газа232
Эксперт прокомментировал рост числа миллиардеров в мире
Списание долгов Чечне объяснили82
Пришло время покупать валюту5
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Экономика
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Личный счет
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
12:37
Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение