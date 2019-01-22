СМИ: Средний кредит наличными в России обновил трёхлетний максимум в 2018 году

Средний кредит наличными в России обновил трёхлетний максимум в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Сумма такого займа выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2017-го и достигла 264 тыс. рублей на одного человека.

По данным Банка России, по кредитам от 91 до 180 дней (обычно эта категория относится к кредитам наличными) ставки к ноябрю 2018 года равнялись 17,95% годовых. В конце 2017-го ставки составляли 19,2%.

Ранее СМИ сообщали, что долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала и составили рекордные 39,61 млрд рублей.