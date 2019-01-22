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СМИ: Средний кредит наличными в России обновил трёхлетний максимум в 2018 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средний кредит наличными в России обновил трёхлетний максимум в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
Сумма такого займа выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2017-го и достигла 264 тыс. рублей на одного человека.
По данным Банка России, по кредитам от 91 до 180 дней (обычно эта категория относится к кредитам наличными) ставки к ноябрю 2018 года равнялись 17,95% годовых. В конце 2017-го ставки составляли 19,2%.
Ранее СМИ сообщали, что долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала и составили рекордные 39,61 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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