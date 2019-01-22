В «дочке» «Газпрома» назвали сумму списанных в Чечне долгов

Представитель "Газпром Межрегионгаза" , дочернего предприятия "Газпрома" , заявил, что в судебном решении по газовым долгам жителей Чечни назывался размер просроченных платежей. Об этом сообщает РБК.

Представитель отметил, что общая сумма долгов по газу в Чечне составляет 9,353 млрд руб. При этом задолженность копилась в период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

Таким образом он отреагировал на слова топ-менеджера "Газпрома Межрегионгаза Грозный" Рустама Амерханова, который заявлял об отсутствии в документе точной суммы задолженности.

Ранее чеченский министр национальной политики Джамбулат Умаров заявил, что списание газовых долгов в Чечне можно объяснить "спецификой региона". Он подчеркивал, что "чеченский народ" не должен платить за газ, который "непонятно вообще поступал или не поступал".