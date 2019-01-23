Материнский капитал нельзя будет вкладывать в ипотечные займы организаций, неподотчётных ЦБ

Гражданам запретят вкладывать средства материнского капитала в ипотечные займы от кредиторов, которые не подчиняются Банку России , а также покупать на средства сертификата недвижимость, заведомо непригодную для жилья. Соответствующий правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 23 января.

Инициатива направлена на ограничение выхода на рынок неподконтрольных ЦБ организаций, деятельность которых может быть направлена на совершение противоправных действий в отношении средств материнского (семейного) капитала, аргументируют необходимость её принятия авторы.

Согласно документу, если жильё будет признано непригодным для проживания, а на его покупку планируется потратить маткапитал, то это сможет послужить основанием для отказа в удовлетворении заявления. При этом родителям не придётся заниматься проверкой будущего жилья самостоятельно, вместо них эту работу проведёт Пенсионный фонд. Кроме того, материнский капитал сегодня можно тратить на погашение обязательств по договорам ипотечных займов и заключённым в том числе с иными некредитными организациями, 90% которых неподконтрольны Центробанку и другим госорганам.

«Займы предоставляются «иными» организациями по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает затраты семьи на приобретение жилья за счет оплаты повышенных процентов и риски несвоевременной оплаты либо неоплаты основного долга и процентов по полученному займу», — отмечают разработчики документа.

«Поэтому предлагается исключить «иные» организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала», — сказал, выступая во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

Одновременно с этим законопроект исключает из перечня «иных организаций» единый институт развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ»), а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Это значит, что граждане смогут использовать средства материнского капитала для погашения займов, предоставленных этими организациями для улучшения жилищных условий семьи.