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В России предлагают освободить от уплаты за капремонт проживающих в упразднённых ЗАТО 

Парламентская газета 2 часа назад
Проживающих в многоквартирных домах в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) предлагают освободить от уплаты взносов на капремонт, если принято решение об упразднении этого территориального образования. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока планирует рассмотреть на заседании 23 января.
Автором законодательной инициативы выступил экс-депутат Государственной Думы Иван Абрамов.
Документам предлагается не включать в региональные программы капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные в закрытых административно-территориальных образованиях, подлежащих упразднению, либо расположенные в населённых пунктах, которые признаны закрывающимися и подлежащих расселению. В этом случае собственники указанных многоквартирных домов будут освобождаться от уплаты взносов на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Президентом России принято решение об упразднении ЗАТО и его расселении или решение субъекта РФ о признании населённого пункта закрывающимся.
При этом авторы документа отмечают, что такие многоквартирные дома, не всегда являются аварийными и не отвечают требованиям, на основании которых может принять решение о невключении их в региональную программу капитального ремонта. Следовательно, собственники жилых помещений в таких домах будут обязаны платить взносы на капитальный ремонт, что является нецелесообразным, поскольку капитальный ремонт этих домов производиться не будет и через определенный период времени ЗАТО или населенный пункт будет подлежать расселению.
Нормы законопроекта предусматривают, что в этом случае средства фонда капитального ремонта могут быть распределены между собственниками помещений в этих многоквартирных домах пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и выплачиваться владельцем специального счета.
Ранее Правительство России прислало отрицательный отзыв на законопроект, в котором отмечено, что проектируемые положения не относятся к предмету правового регулирования указанных законов, а соответствующие изменения необходимо вносить в Жилищный кодекс РФ.
Кроме того, подчёркивается, в случае принятия Президентом России решения об упразднении ЗАТО соответствующее муниципальное образование не утрачивает статус городского округа, вновь образованное муниципальное образование не возникает, имеющиеся органы местного самоуправления продолжают работать. Также преобразование городского округа в городское поселение или изменение его границ не связано с утратой статуса закрытого административно-территориального образования.
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Личный счет , Видео , Недвижимость , Госдума , Правительство РФ
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