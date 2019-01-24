Россиянам обещают рост сбережений — но это им вряд ли поможет

После двухлетнего перерыва россияне вернутся к сберегательной модели поведения, считают специалисты Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). По их оценкам, в 2017-м и 2018-м объем накоплений граждан оставался неизменным — 4,5 трлн рублей, но в наступившем резко подпрыгнет — до 5,5 трлн рублей (+22%). Затем темпы роста начнут снижаться, но в целом тенденция продолжится: в 2020-м — 6,2 трлн рублей (+12,7%), в 2021-м — 6,6 трлн рублей (+6,4%).

«С 2016 года граждане совершали крупные покупки, реализуя отложенный спрос, который сформировался в кризис. Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки, и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам», — пояснил «Известиям» один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

При этом он добавил, что говорить о полном уходе населения к сберегательному поведению можно будет, когда резко начнут расти реальные доходы граждан, но при этом не будет увеличиваться потребление. Эксперты, допускают, что озвученные цифры воплотятся в жизнь, но считают, что большинства населения эти расчеты вообще не касаются.

Выгода не для всех

Вопрос в том, у кого именно вырастут сбережения. Вопреки заявлениям некоторых высокопоставленных чиновников о сокращении неравенства в стране, факты говорят иное, отмечает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов..

«Средние доходы населения падают уже практически пять лет подряд, но при этом прошлый год отметился просто небывалым бумом на элитную недвижимость в Москве. На нее было потрачено более 77 млрд рублей. Объемы продаж превысили 1000 сделок — рост на четверть по сравнению с 2017 годом. Так что деньги есть, но у довольно узкой прослойки населения, которая и будет генерировать вот эти сбережения», — сказал он.

Такие ожидания относительно сбережений могут говорить о продолжающейся тенденции расслоения граждан по уровню доходов, согласен с коллегой профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Согласно списку Forbs , в 2018 году богатые граждане России увеличивали свое благосостояние, несмотря на санкции и кризис, даже быстрее, чем их коллеги из США, добавляет он.

Рост ставок на 0,25−0,5% может стимулировать, опять-таки, узкую прослойку состоятельных людей, у которых действительно солидные вклады с большим количеством нолей. А когда люди оперируют довольно маленькими суммами, как у большинства, такое изменение ключевой ставки дает слишком скромную, почти незаметную прибавку, и таким образом оно не может кардинально влиять на поведение всего населения, отмечает Антропов. Он также не согласен с тем, что отложенный спрос был полностью реализован.

«Во-первых, далеко не все 100% населения побежали чем-то закупаться (электроникой, одеждой). Во-вторых, хоть это и называется товарами длительного потребления, срок службы у них не бесконечный. Да, сейчас эти процессы стали менее равномерным и более волнообразными, чем до кризиса: то есть, спрос то повышается, то падает. Но это не такое кардинальное явление, которое может привести к столь существенному росту сбережений — аж на 22% уже в текущем году», — полагает аналитик.

Ордов, в свою очередь, замечает, что объем депозитов физлиц в банках в конце прошлого года перестал расти, и это говорит о том, что уровень сбережений у граждан, скорее, не увеличивается, а сокращается.

Есть желание, но нет возможности

Желание сменить тактику поведения с потребительской на накопительную у людей, наверняка, есть, но вот возможности нет, отмечают эксперты.

«В прошлом году мы видели критический, просто запредельный рост кредитования физических лиц. И, наверное, его не было бы, если бы у людей действительно имелись лишние деньги», — говорит Ордов.

Он напоминает, что все больше граждан берут новые кредиты вовсе не для покупки товаров или услуг, а для погашения старых займов, справляться с которым становится все сложнее. В новом году падение доходов продолжится, предсказывают аналитики. Все финансовые институты и ведомства (и международные, и российские, включая Минэкономразвития ) снизили свои прогнозы по темпам экономического роста РФ в 2019 году. А если экономика замедляется, то дополнительным доходам просто неоткуда взяться.

Новый пакет антироссийских санкций, который готовится к вступлению ориентировочно с апреля, также негативно скажется и на экономике в целом, и на доходах населения.

Кардинальных перемен в сфере предпринимательства, каких-либо улучшений условий для ведения бизнеса, что позволило бы повышать зарплаты сотрудникам, сейчас тоже не наблюдается. Не позволяют рассчитывать на увеличение окладов и последние изменения в области пенсионной системы, которые создадут дополнительное давление на рынке труда.

Антропов прогнозирует, что в 2019 году падение доходов может составить 2%. Между тем, расходы граждан ввиду дополнительных налогов и ускорения инфляции вырастут, и достаточно существенно.

«То есть, люди, которые и ранее не имели возможности сберегать, в настоящее время потеряют последние шансы», — сокрушается Ордов.

По данным ЦБ, наблюдаемый рост цен (то есть тот, который определяют для себя сами потребители) в прошлом году составил более 10% — в два с лишним раза больше официального показателя. Правда,

по оценкам "Ромир", в декабре личная инфляция россиян ушла в минус на 0,2% при официальном росте на 0,8%. Но это лишь благодаря предпраздничным скидкам, которые позволяют заметно сэкономить. За счет большого количества промо-акций россиянам удается покупать привычные товары по сниженным ценам, что и выводит дефлятор в отрицательную зону, поясняют в холдинге. Январский скачок цен быстро скорректирует этот показатель.