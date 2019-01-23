Россиян захотели освободить от зарплатного рабства

Новый механизм предполагает, что кредитная организация будет передавать данные клиента в консолидированный зарплатный реестр, в него же будет переводить зарплату банк работодателя, а оттуда средства будут расходиться по счетам работников. Благодаря этому, в частности, работодатели смогут оформлять волеизъявление о переводе зарплаты не у работодателя, а сразу в банке.

По словам Сенина, этот реестр поможет существенно снизить доминирование госбанков, сейчас, по оценкам Альфа-банка, 75 процентов зарплат россиян проходят через счета в Сбербанке ВТБ . Помимо денег госбанки получают информацию об экономическом положении граждан и их финансовом поведении, отметил Сенин.

Благодаря внедрению реестра из обихода выйдет понятие зарплатного проекта, банкам придется вместо того, чтобы договариваться с работодателями, напрямую обращаться к сотрудникам.