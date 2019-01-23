Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.43
$
66.60
75.51
75.66
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
76.40
Индексы и котировки Brent
61.79
–0.13 Золото
1284.12
–0.01 РТС
1173.53
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1368
–0.0186
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

Россиян захотели освободить от зарплатного рабства 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк разработали проект Консолидированного зарплатного реестра, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления Альфа-банка Владимира Сенина.
Новый механизм предполагает, что кредитная организация будет передавать данные клиента в консолидированный зарплатный реестр, в него же будет переводить зарплату банк работодателя, а оттуда средства будут расходиться по счетам работников. Благодаря этому, в частности, работодатели смогут оформлять волеизъявление о переводе зарплаты не у работодателя, а сразу в банке.
По словам Сенина, этот реестр поможет существенно снизить доминирование госбанков, сейчас, по оценкам Альфа-банка, 75 процентов зарплат россиян проходят через счета в Сбербанке и ВТБ. Помимо денег госбанки получают информацию об экономическом положении граждан и их финансовом поведении, отметил Сенин.
Благодаря внедрению реестра из обихода выйдет понятие зарплатного проекта, банкам придется вместо того, чтобы договариваться с работодателями, напрямую обращаться к сотрудникам.
Ранее Сенин заявлял, что закон об отмене «зарплатного рабства», который был принят в 2014 году, так и не решил эту проблему. Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон, который позволил сотрудникам самим выбирать в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель.
Последние новости
Трампу запретили выходить из НАТО Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США Путин объявил условие заключения мира с Японией
Комментарии3
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Банк ВТБ , Совкомбанк , Тинькофф банк , Сбербанк России , Альфа-банк , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда начнется слежка за деньгами россиян65
Владельцам электроплит отменят льготы399
Сбербанк отменил комиссии за переводы
Россия теряет миллиарды из-за НДС164
Клиенты МФО станут изгоями4
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение